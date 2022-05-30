Erdoğan'ın sinyalini verdiği yeni harekatın ayrıntıları netleşiyor! Öncelik iki hedef; Tel-Rıfat ve Kobani - Son Dakika
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Erdoğan'ın sinyalini verdiği yeni harekatın ayrıntıları netleşiyor! Öncelik iki hedef; Tel-Rıfat ve Kobani

30.05.2022 11:27
Erdoğan'ın sinyalini verdiği yeni harekatın ayrıntıları netleşiyor! Öncelik iki hedef; Tel-Rıfat ve Kobani

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından verdiği yeni harekat sinyali Suriye'de hareketliliğe neden oldu. Türkiye'nin harekatına destek vermeye hazır olduklarını belirten Suriye Milli Ordusu yetkilileri, operasyonun Tel-Rıfat ve Kobani bölgelerine odaklanacağını ve bu bölgelerin alınmasıyla Cerablus ve Tel Abyat'a bağlantı sağlanacağını öne sürdü.

Geçen hafta yapılan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye yönelik yeni bir harekatın sinyalini vermiş ve gelişme bölgede ciddi bir hareketliliğin yaşanmasına neden olmuştu.

MUHALİF GRUPLAR TÜRKİYE'YE DESTEK VERMEYE HAZIR

Bu açıklama uluslararası kamuoyunda da dikkat çekerken, Suriye'deki muhalif gruplar İngiliz haber ajansına konuştu. Muhalif gruplardan temsilciler, Türkiye'nin askeri operasyonuna katılmaya hazır olduklarını duyurdu.

"TÜRKİYE ORDUSUNUN YANINA KATILACAK BİNLERCE SAVAŞÇIMIZ VAR"

Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'ye karşı operasyon düzenleme sinyali vermesinden sonra Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'ndan yetkililer, operasyona destek vermeye hazır olduklarını açıkladı. Yüzbaşı Abdülselam Abdülrezak, bölgedeki birliklere talimat verildiğini açıklarken, "Hazır olmamız bir ya da iki gün sürer. Türkiye ordusunun yanına katılacak binlerce savaşçımız var" dedi.

"İKİ BÖLGENİN ALINMASI CERABLUS VE TEL ABYAT'A BAĞLANTI SAĞLAR"

Sözcü'nün haberine göre Suriye Milli Ordusu'ndan yetkililer bu operasyonun iki bölgeye odaklanacağını da öne sürdü. Reuters, yetkililerin açıklamalarını paylaşarak, "Türkiye'nin iki hedefi var, Tel-Rıfat ve Kobani. Bu bölgelerin alınması Cerablus ve Tel Abyat'a bağlantı sağlar" yorumunu yaptı.

"OPERASYONUN NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI BELLİ DEĞİL"

Suriyeli muhaliflerden üst düzey bir isim ise, Ankara'nın gerçekleştireceği askeri operasyonun ne zaman başlayacağının henüz belli olmadığını fakat Türk yetkililerle temas içerisinde olduklarını da söyleyerek, "İkinci bir emre kadar operasyon ertelenebilir" dedi.

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Son Dakika Dünya Erdoğan'ın sinyalini verdiği yeni harekatın ayrıntıları netleşiyor! Öncelik iki hedef; Tel-Rıfat ve Kobani - Son Dakika


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