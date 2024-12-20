Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz - Son Dakika
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Dünya

Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkı için mektup kaleme aldı. Erdoğan'ın mektubu, Suriyelilere ulaştırılmak üzere 75 bin yardım kolisine yerleştirilerek Ankara'dan Suriye'ye gönderildi. Erdoğan mektubunda, "Geleceğin mutlu, müreffeh ve barış dolu Suriye'sini yine birlikte inşa edeceğiz. Bugün dünden daha güzeldir; inşallah yarınlarınız çok daha güzel olacaktır" ifadelerini kullandı.

20.12.2024 20:24  Güncelleme: 22:39
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona erdiği Suriye halkı için bir mektup kaleme aldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Suriyeliler için hazırlanan 75 bin gıda kolisinin içine yerleştirilen ve Arapçaya çevrilen mektuplar tırlarla birlikte Ankara'dan yola çıktı.

"ZAFERİNİZ HAYIRLI, MÜBAREK OLSUN DİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaleme aldığı mektupta Suriyelilere bu ifadelerle seslendi:

"Aziz Kardeşlerim, Türkiye ve Türk Milleti, dün olduğu gibi bugün de, yarın da yanınızdadır. Siz, tüm imkansızlıklara rağmen kanınızla, canınızla, dişiniz ve tırnağınızla mücadele ederek büyük bir destan yazdınız. Zulme ve zalime asla boyun eğmediniz. Yeise kapılmadınız. İlk günden itibaren hep 'Allah büyüktür' dediniz, 'O Rahman ve Rahim olandır' dediniz, 'O alemlerin Rabbi'dir' dediniz; yalnız O'na güvendiniz, yalnız O'ndan yardım dilediniz. Düştüğünüz yerden daha güçlü tekrar ayağa kalktınız. Böylece nesilden nesile gururla anlatılacak miuhteşem bir kahramanlık hikayesine imza attınız. Unutmayınız, 'Men sabera, zafera.' Sabreden mutlaka zafere ulaşır. 'Yenilgi yenilgi büyüyen' bu şanlı zaferin asıl sahibi sizlersiniz. Sizleri, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum. Zaferiniz hayırlı, mübarek olsun diyorum.

"BARIŞ DOLU SURİYE'Yİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Komşunuz ve kardeşiniz olarak hürriyet ve adalet mücadelenizde nasıl sizi yalnız bırakmadıysak, inşallah kalkınma mücadelenizde de tüm imkanlarımızla sizi destekleyeceğiz. Gönül gönüle verecek, zorlukların, sıkıntıların, engellerin üstesinden Allah'ın yardımıyla birlikte geleceğiz. Geleceğin mutlu, müreffeh ve barış dolu Suriye'sini yine birlikte inşa edeceğiz. Bugün dünden daha güzeldir; inşallah yarınlarınız çok daha güzel olacaktır.

Ecdadımızın emanetine sahip çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bu ikramını kabul etmeniz dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum."

Erdoğan'ın Suriye halkı için yazdığı mektup, 75 bin koliye yerleştirilerek Ankara'dan yola çıktı
Erdoğan\'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye\'yi birlikte inşa edeceğiz

Politika, Ankara, Suriye, Gündem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Murat:
    Asrın LİDERİ Recep Tayyip Erdoğan.! Rabbim senden razı olsun inşallah. Emperyalist devletleri yerle bir ettin. Şanın yüce olsun 57 60 Yanıtla
    İbrahimm Bas:
    makarnanın yan etkileri halen sürüyor ve sürmeye de devam edecek asır boyunca :)) 0 0
    Serkan ergezer :
    BİR ÜLKE DÜŞÜNÜN ASGARİ ÜCRET 17 LİRA EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 EKONOMİK KRİZ ORTADA KENDİ MİLLETİNE SIRA GELMİYOR BARİ OLDU OLACAK SURİYE'YE ADAY OL ÇÜNKÜ KENDİ MİLLETİNDEN 1 OY BİLE ALAMAZSIN KENDİ VATANDAŞI İLE PROBLEM YAŞIYOR BELEDİYE SEÇİMLERİNDE OY VERMEDİĞİ İÇİN 0 0
    Erkan Mahir:
    ???? 0 0
  • mrtymn null:
    100 bin ücretli öğretmenin 3 kuruşluk maaşini ödemeyen devletin liderinden 75bin koli ümmete feda olsun 41 36 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR:
    kağıt masrafı falan cepten harcanmıştır sanirim 27 39 Yanıtla
    Hayri Dere:
    çok komik olmadı gulemedim biraz daha çalış 0 0
  • Alper Elma:
    şimdi muhalefet tellallari burda nara atar . 2 seçim daha dayanın belki o zaman gider. ama o seçim 2028 seçimi degil. 2037 ye kadar muhalefeti ağlatmaya devam edecez 20 45 Yanıtla
  • Yasemin Eskisan:
    kendi halkın için ne yapıyorsun acaba kendi halkın perişanken Rabbimin adaleti sizi maf edecek inşallah ????????asgari ücret diyorsun emekli diyorsun ey amca bey bunları yüksetecegıne herseyi indir bu halk herseyı alıp yesin içsin yaşasın hayırlı duasını al ama bu halkın bedduası sızı bırakmayacak ınsallah 39 21 Yanıtla
  • mrtymn null:
    Halkını çok seviyor reisim benim 27 20 Yanıtla
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