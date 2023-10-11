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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü bürokrasi sonuç verdi! Hamas, İsrailli bir kadın ve iki çocuğunu serbest bıraktı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü bürokrasi sonuç verdi! Hamas, İsrailli bir kadın ve iki çocuğunu serbest bıraktı

Son Güncelleme: 12.10.2023 00:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas'ın elindeki rehineleri bırakması için yaptığı görüşmeler meyvesini verdi. Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Gazze'de rehin tutulan İsrailli bir kadın ve iki çocuğunu serbest bıraktı.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda gerilimin düşmesi ve sivil can kayıplarının engellenmesi için Türkiye girişimlerde bulunmaya devam ediyor.

ERDOĞAN'IN HAMLESİ MEYVE VERDİ

Hamas'ın elindeki İsrailli rehineler için devreye giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da Hamas yetkilileriyle bir araya geldi. Erdoğan'ın yürüttüğü bürokrasi sonuç verirken, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları esir aldığı bir İsrailli kadınla iki çocuğunu serbest bıraktı. Al Jazeera, kadın ile çocuğunun serbest bırakılmasına ilişkin görüntüleri de yayımladı.

Erdoğan'ın yürüttüğü bürokrasi sonuç verdi! Hamas, esir aldığı İsrailli bir kadınla iki çocuğunu serbest bıraktı

ANKARA'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içinde yaptığı diplomatik temaslarda, Hamas'ın elindeki İsrailli rehineler için devreye girmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamaslı yetkililer ile Ankara'da görüşmeler yaptığı öğrenilmişti.

Erdoğan'ın yürüttüğü bürokrasi sonuç verdi! Hamas, esir aldığı İsrailli bir kadınla iki çocuğunu serbest bıraktı

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Erdoğan'ın yürüttüğü bürokrasi sonuç verdi! Hamas, esir aldığı İsrailli bir kadınla iki çocuğunu serbest bıraktı

GAZZE'DE 1100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Bakanlık işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 29'a, yaralıların sayısının ise yaklaşık 150'ye ulaştığını aktarmıştı.

Hamas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü bürokrasi sonuç verdi! Hamas, İsrailli bir kadın ve iki çocuğunu serbest bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
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23:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü bürokrasi sonuç verdi! Hamas, İsrailli bir kadın ve iki çocuğunu serbest bıraktı
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü bürokrasi sonuç verdi! Hamas, İsrailli bir kadın ve iki çocuğunu serbest bıraktı - Son Dakika
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