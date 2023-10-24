 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Gazze mesajı: Tek taraflı tavrıyla krizi derinleştiriyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Gazze mesajı: Tek taraflı tavrıyla krizi derinleştiriyor

Son Güncelleme: 24.10.2023 17:42

BM'nin kuruluşunun 78. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamlara uluslararası toplumun sessiz kaldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail yönetiminin sivillere yönelik hukuk ve sınır tanımaz saldırıları karşısında maalesef uluslararası toplum iyi bir sınav veremiyor. BMGK'nin akan kanı durdurmak, ateşkesi sağlamak, sivil kayıpların önüne geçecek adımlar atmak yerine tek taraflı tavrıyla krizi derinleştirdiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin kuruluşunun 78. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamlara uluslararası toplumun sessiz kaldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail yönetiminin sivillere yönelik hukuk ve sınır tanımaz saldırıları karşısında maalesef uluslararası toplum iyi bir sınav veremiyor. BMGK'nin akan kanı durdurmak, ateşkesi sağlamak, sivil kayıpların önüne geçecek adımlar atmak yerine tek taraflı tavrıyla krizi derinleştirdiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN BM'NİN 78. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ MESAJI

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliamı devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yaşananlara dair yeni açıklama geldi. Erdoğan, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatı'nın kuruluşunun 78. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"İNSANLIK ÇOK CİDDİ SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA"

Mesajında, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu BM Teşkilatı'nın 78'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, dünyada barış, refah, adalet ve huzurun tesisi için BM çatısı altında çalışan herkese teşekkür etti. İnsanlığın, Filistin ve Ukrayna başta olmak üzere sıcak çatışmalardan iklim değişikliğine, açlıktan ve yoksulluktan İslam düşmanlığına uzanan geniş bir yelpazede çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Erdoğan, özellikle 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sivil yerleşim yerlerini, ibadethaneleri, hastaneleri, okulları hedef alan ve soykırım derecesine varan katliamların yaşandığını hatırlattı.

"ULUSLARARASI TOPLUM İYİ SINAV VEREMİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti: "İsrail yönetiminin sivillere yönelik hukuk ve sınır tanımaz saldırıları karşısında maalesef uluslararası toplum iyi bir sınav veremiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin akan kanı durdurmak, ateşkesi bir an önce sağlamak, sivil kayıpların önüne geçecek adımlar atmak yerine tek taraflı tavrıyla krizi daha da derinleştirdiğini görüyoruz. Gazze halkının topyekun cezalandırılmasını seyreden bir yapının insanlığa umut olması, küresel barış ve istikrarı sağlaması elbette mümkün değildir.

"BM KURUMLARI, BİZZAT BMGK TARAFINDAN İŞLEVSELLEŞTİRİLMEKTEDİR"

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) başta olmak üzere BM'ye bağlı kurumlar, bizzat BM Güvenlik Konseyi tarafından işlevsizleştirilmektedir. BM'nin itibarına en büyük zararı, yine bir başka BM kurumu vermektedir. Bununla birlikte, kurallara dayalı küresel sistemin merkezinde bulunan BM'nin temsil ettiği değerlerin ve çok taraflılık ilkesinin güçlü bir destekçisi ve savunucusu olmaya devam ediyoruz."

"TÜRKİYE, BM BÜTÇESİNE EN FAZLA KATKI SAĞLAYAN İLK 20 ÜLKE ARASINDA"

Erdoğan, Türkiye'nin, BM genel bütçesine en fazla katkı sağlayan ilk 20 ülke arasında yer alırken, İstanbul'un bir BM merkezi olması yolunda da önemli adımlar attığını belirterek, çeşitli BM kuruluş ve ajansının bölgesel merkezlerine İstanbul'da ev sahipliği yapıldığını hatırlattı. BM çatısı altında yürütülen "Barış için Arabuluculuk ve Medeniyetler İttifakı" girişimlerinde Türkiye'nin liderliğini sürdürdüğünü, barışı koruma operasyonlarına katkı sunduğunu, Gebze'de kurulan BM Teknoloji Bankası'na ev sahipliği başta olmak üzere çeşitli faaliyetlerde BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin hayata geçirilmesine destek olduğunu anımsatan Erdoğan, bu doğrultuda "Sıfır Atık Hareketi"ni, Birleşmiş Milletler'de 105 ülkenin ortak sunuculuğunda kabul edilen kararla küresel boyuta taşıdıklarını kaydetti.

"DÜNYA PİYASALARINA 33 MİLYON TON TAHIL SEVK EDİLDİ"

BM ile başlattıkları Karadeniz Girişimi sayesinde dünya piyasalarına 33 milyon ton tahıl ürününün sevk edilmesini sağlayarak, küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçilmesini temin ettiklerini vurgulayan Erdoğan, yabancı karşıtlığı, kültürel ırkçılık ve İslam düşmanlığıyla mücadelede küresel farkındalığın artırılması için BM Genel Kurulu'nda 15 Mart'ın "Uluslararası İslamofobi'yle Mücadele Günü" ilan edilmesini sağladıklarını anımsattı.

"BM'NİN REFORM İHTİYACI VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin küresel rolünü güçlendiren, barış ve istikrara katkı sunan daha pek çok adım attıklarını aktararak, şunları kaydetti: "Ancak son dönemde karşılaştığımız gelişmeler bize Birleşmiş Milletler'in reform ihtiyacını bir kez daha hatırlatmıştır. BM Güvenlik Konseyi'nin sınırlı sayıda ülkenin tasallutundan kurtarılarak daha temsili, demokratik ve etkin hale getirilmesi, uluslararası toplumun ortak ve haklı beklentisidir. Türkiye 'Dünya Beşten Büyüktür' anlayışıyla, daha adil bir dünya düzeninin tesisi doğrultusunda yapılacak çalışmalara katkıda bulunmaya devam edecektir." Birleşmiş Milletler Günü'nü kutlayan Erdoğan, teşkilatın 78'inci kuruluş yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını diledi.

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Gazze mesajı: Tek taraflı tavrıyla krizi derinleştiriyor - Son Dakika


Son Dakika
21:12 İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor
21:00 1 maç kazanınca moda giren Erik ten Hag: İyi bir yolda ilerliyoruz
20:46 Erdoğan'dan tüm vatandaşlara 100. yıl çağrısı: Yer gök bayrak olsun
20:21 İsrail Ordu Sözcüsü: Bu akşam operasyonları genişletiyoruz, Gazze sakinlerine güneye gitme çağrısı yapıyoruz
19:05 Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait 22 milyon 372 bin liraya el konuldu
18:43 Sezon sonuna kadar takımın başında olacak! Konyaspor'un yeni hocası Hakan Keleş oldu
18:25 İsrail ''Şifa Hastanesi askeri amaçla kullanılıyor'' dedi! Hamas'tan gündem yaratan iddiaya yanıt gecikmedi
17:59 Son Dakika: Fenerbahçe'de Alexander Djiku'nun sağ ayağında kırık tespit edildi
17:44 Ancelotti'den Barcelona maçı öncesi Arda Güler yorumu: Geleceği parlak
17:41 Aydın'da asansör kazasında öğrenci ölümüne ilişkin ilk tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2023 21:33:56. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Gazze mesajı: Tek taraflı tavrıyla krizi derinleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement