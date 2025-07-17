Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. İsrail'in bir terör devleti olduğunu belirten Erdoğan, bir an önce acil önlem alınması gerektiğinin altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde:
"İsrail bölgemizi kana kaosa boğmak için elinden geleni yapıyor. Gazze'de 58 bin kardeşimiz şehit oldu. İsrail Filistin'le birlikte Lübnan'a Yemen'e de saldırdı. Orada da sivilleri bombaladı. İsrail Dürzileri bahane ederek Suriye'ye de saldırdı. İsrail hukuk tanımaz, şımarık, şımartılmış, bir terör devletidir. Bölgemizin en büyük sorunu İsrail'in saldırganlığıdır. Bu saldırganlık hiçbir zaman unutulmayacaktır. Canavar bir an evvel durdurulmazsa önce bölgemizi sonra da Dünya'yı ateşe atmaktan çekinmeyecektir.
Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması bizim temel politikamızdır. Suriye'nin parçalanmasına rıza göstermedik, göstermeyiz. Suriyeli kardeşlerimizle birlikte biz buna izin vermeyeceğiz. Tıpkı sınırlarımız içindeki Kürt vatandaşları gibi Suriye içindeki de bizim bir parçamızdır. Tüm kesimleri ile Suriye halkının sulh içinde yaşaması bizim arzumuzdur. İstikrarlı Suriye bölgede de istikrardır.
Şara'nın bu sıkıntıların üzerinden geleceğine inanıyorum. Şara ile yaptığımız bugünkü telefon görüşmesinde sahadaki yaşananları ele aldık. Süveyda başta olmak üzere her gelişmeyi anbean takip ediyoruz ve edeceğiz. İsrail ne Gazze'de ne de Suriye'de barış istemediğini gösteriyor. Suriye'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.
Bin yıldır bu coğrafyada yaşıyoruz. Buralara nice zalimler geldi. Kendilerini dokunulmaz zannediyorlardı. Şimdi onların yerinde yeller esiyor. Bugünün zalimleri dünün zalimlerine baksınlar ve ibret alsınlar. Biz sadece barış istiyoruz, bölgemizde barış ve huzur istiyoruz. Dış politikada menfaatimizi gözettiğimiz kadar hakkı da gözetmeye devam edeceğiz."
Son Dakika › Dünya › Erdoğan'dan Kabine sonrası 'Suriye' mesajı - Son Dakika
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