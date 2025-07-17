Erdoğan'dan Kabine sonrası "Suriye" mesajı - Son Dakika
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Dünya

Erdoğan'dan Kabine sonrası "Suriye" mesajı

Erdoğan\'dan Kabine sonrası "Suriye" mesajı
17.07.2025 20:01
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Kabine sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye saldıran İsrail'e sert tepki gösterdi. İsrail'in gözü dönmüş bir terör devleti olduğunu söyleyen Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyiyle güneyi arasında koridor açma hayali kuranlar emellerine ulaşamayacak. Suriye'nin parçalanmasına dün olduğu gibi bugün de rıza göstermeyiz. Komşumuzun toprak bütünlüğünün korunması temel politikamızdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. İsrail'in bir terör devleti olduğunu belirten Erdoğan, bir an önce acil önlem alınması gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde:

"İSRAİL BİR TERÖR DEVLETİDİR"

"İsrail bölgemizi kana kaosa boğmak için elinden geleni yapıyor. Gazze'de 58 bin kardeşimiz şehit oldu. İsrail Filistin'le birlikte Lübnan'a Yemen'e de saldırdı. Orada da sivilleri bombaladı. İsrail Dürzileri bahane ederek Suriye'ye de saldırdı. İsrail hukuk tanımaz, şımarık, şımartılmış, bir terör devletidir. Bölgemizin en büyük sorunu İsrail'in saldırganlığıdır. Bu saldırganlık hiçbir zaman unutulmayacaktır. Canavar bir an evvel durdurulmazsa önce bölgemizi sonra da Dünya'yı ateşe atmaktan çekinmeyecektir.

"SURİYE'NİN PARÇALANMASINA RIZA GÖSTERMEDİK, GÖSTERMEYİZ"

Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması bizim temel politikamızdır. Suriye'nin parçalanmasına rıza göstermedik, göstermeyiz. Suriyeli kardeşlerimizle birlikte biz buna izin vermeyeceğiz. Tıpkı sınırlarımız içindeki Kürt vatandaşları gibi Suriye içindeki de bizim bir parçamızdır. Tüm kesimleri ile Suriye halkının sulh içinde yaşaması bizim arzumuzdur. İstikrarlı Suriye bölgede de istikrardır.

"HER GELİŞMEYİ ANBEAN TAKİP EDİYORUZ VE EDECEĞİZ"

Şara'nın bu sıkıntıların üzerinden geleceğine inanıyorum. Şara ile yaptığımız bugünkü telefon görüşmesinde sahadaki yaşananları ele aldık. Süveyda başta olmak üzere her gelişmeyi anbean takip ediyoruz ve edeceğiz. İsrail ne Gazze'de ne de Suriye'de barış istemediğini gösteriyor. Suriye'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

"BUGÜNÜN ZALİMLERİ DÜNÜN ZALİMLERİNE BAKSINLAR VE İBRET ALSINLAR"

Bin yıldır bu coğrafyada yaşıyoruz. Buralara nice zalimler geldi. Kendilerini dokunulmaz zannediyorlardı. Şimdi onların yerinde yeller esiyor. Bugünün zalimleri dünün zalimlerine baksınlar ve ibret alsınlar. Biz sadece barış istiyoruz, bölgemizde barış ve huzur istiyoruz. Dış politikada menfaatimizi gözettiğimiz kadar hakkı da gözetmeye devam edeceğiz."

Güncel, Suriye, Kabine, İsrail, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan'dan Kabine sonrası 'Suriye' mesajı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ebuturap:
    israile ait yani ha baska kimse almasın ölemi bop başkani 4 3 Yanıtla
  • mesut:
    Biji Serok Teyo 1 0 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    İşgal Edemediğiniz Tek Müslüman Ülke İRAN Kaldı Oda Biraz Zor. Ne Yapacaksınız Bakacağız. 1 0 Yanıtla
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