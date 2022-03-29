Erdoğan: Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV % 8'e indi - Son Dakika
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BBC

Erdoğan: Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV % 8'e indi

29.03.2022 00:46
Erdoğan: Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV % 8'e indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünleri ve yeme-içme sektöründe KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünleri ve yeme-içme sektöründe KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda üç buçuk saat süren kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, "Salgının tetikediği sağlık ve ekonomik krizleri, Rusya- Ukrayna savaşıyla derinleşirken, Türkiye'nin büyüme stratejisinden taviz vermediğini belirtti.

"Bugün yaşadığımız sorunları görmezden gelmiyoruz. Hayat pahalılığı başta olmak üzere bugünkü sorunların üstesinden gelecek olan yine biziz" diyen Cumhurbaşkanı, "Sıkıntılarımız geçici, kazanımlarımız bakidir. Milletimizden sadece sabırlı olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yatların KDV'si artıyor

"Yeme-içme sektöründe KDV oranını yüzde 8 olarak belirlediklerini, işletmelerde de bu durumun geçerliği olacağını" söyleyen Cumhurbaşkanı "Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık" diye devam etti.

"Oto galericilerinin araç alım satımında elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri satışında yüzde 1 olan KDV'yi yüzde 18'e yükseltiyoruz" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı "Satın alınan konut nerede olursa olsun, metrekaresine göre değişen kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamındaki konutlarda 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktı diye konuştu.

Cumhurbaşkanı "arsa ve arazilerin KDV oranını yüzde 8'e indirerek, inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azalttıklarını" da vurguladı.

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