Erdoğan, Trump\'la telefonda görüştü: ABD Başkanı\'na, Venezuela\'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik.

2026 yılının ilk Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi.

"TRUMP İLE GÖRÜŞTÜK"

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırıldığı ABD operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Türkiye ve Türk milleti refah, huzur, kalkınma mücadelelerinde dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir" dedi. Ayrıca Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini de belirterek, "Sayın Trump ile telefon görüşmemizde ülkemizin hassasiyetlerini kendisine ilettik. Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik" ifadelerini kullandı.

"SAYIN MADURO VE VENEZUELA HALKI MİLLETİMİZİN DOSTU OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR"

Erdoğan'ın açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde: "Bizim omuzlarımızda umutlarını büyük ve güçlü Türkiye'ye bağlamış 100 milyonların mesuliyeti var. Sırtımızda yumurta küfesi var. Biz iç politikayı da dış politikayı da ilkelerle yapan, akılla ve vicdanla yapan hükümetiz. Siyasi meşruiyeti ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Venezuela meselesinde Türkiye ve dost Venezuela halkı için en doğrusu neyse onu yapmanın gayretindeyiz. Sayın Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu olduğunu göstermiştir. Zor günlerimizde birbirimizle dayanışma içinde olmaya önem ve öncelik verdik. Türkiye ve Türk milleti refah, huzur, kalkınma mücadelelerinde dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir.

"TRUMP'A VENEZUELA'NIN İSTİKRARSIZLIĞA SÜRÜKLENMEMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK"

Ülkelerin egemenlik haklarının ihlal edilmesi ve uluslararası hukukun çiğnenmesi küresel düzeyde ciddi komplikasyonlara yol açabilecek riskli adımlardır. Hukukun gücü yerine gücün hukukunun egemen olduğu dünyada istikrarsızlık, kriz çatışma eksik olmaz. Türkiye olarak ne bölgemizde ne başka coğrafyalarda kaos, kargaşa ve gerilim olmasını istemeyiz. Uluslararası sistemin kurallara dayalı olarak korunması önemlidir. İlgili birimlerimizin derlediği güncel bilgiler ışığında Venezuela vakasını değerlendirdik. Sayın Trump'la telefonla görüşmemizde ülkemizin hassasiyetini kendisine ilettik. Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik."