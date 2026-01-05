Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: ABD Başkanı'na, Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: ABD Başkanı'na, Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik.

Haberin Videosunu İzleyin
Erdoğan, Trump\'la telefonda görüştü: ABD Başkanı\'na, Venezuela\'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik.
05.01.2026 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Erdoğan, Trump\'la telefonda görüştü: ABD Başkanı\'na, Venezuela\'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik.
Haber Videosu

Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: ABD Başkanı'na, Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik.

2026 yılının ilk Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi.

"TRUMP İLE GÖRÜŞTÜK"

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırıldığı ABD operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Türkiye ve Türk milleti refah, huzur, kalkınma mücadelelerinde dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir" dedi. Ayrıca Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini de belirterek, "Sayın Trump ile telefon görüşmemizde ülkemizin hassasiyetlerini kendisine ilettik. Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik" ifadelerini kullandı.

"SAYIN MADURO VE VENEZUELA HALKI MİLLETİMİZİN DOSTU OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR"

Erdoğan'ın açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde: "Bizim omuzlarımızda umutlarını büyük ve güçlü Türkiye'ye bağlamış 100 milyonların mesuliyeti var. Sırtımızda yumurta küfesi var. Biz iç politikayı da dış politikayı da ilkelerle yapan, akılla ve vicdanla yapan hükümetiz. Siyasi meşruiyeti ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Venezuela meselesinde Türkiye ve dost Venezuela halkı için en doğrusu neyse onu yapmanın gayretindeyiz. Sayın Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu olduğunu göstermiştir. Zor günlerimizde birbirimizle dayanışma içinde olmaya önem ve öncelik verdik. Türkiye ve Türk milleti refah, huzur, kalkınma mücadelelerinde dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir.

"TRUMP'A VENEZUELA'NIN İSTİKRARSIZLIĞA SÜRÜKLENMEMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK"

Ülkelerin egemenlik haklarının ihlal edilmesi ve uluslararası hukukun çiğnenmesi küresel düzeyde ciddi komplikasyonlara yol açabilecek riskli adımlardır. Hukukun gücü yerine gücün hukukunun egemen olduğu dünyada istikrarsızlık, kriz çatışma eksik olmaz. Türkiye olarak ne bölgemizde ne başka coğrafyalarda kaos, kargaşa ve gerilim olmasını istemeyiz. Uluslararası sistemin kurallara dayalı olarak korunması önemlidir. İlgili birimlerimizin derlediği güncel bilgiler ışığında Venezuela vakasını değerlendirdik. Sayın Trump'la telefonla görüşmemizde ülkemizin hassasiyetini kendisine ilettik. Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik."

Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: ABD Başkanı'na, Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik. - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
Galatasaray, Berkan Kutlu’ya veda etti Galatasaray, Berkan Kutlu'ya veda etti
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı Ailesinden açıklama var Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var
Galatasaray’ın transferine kulüp doktoru Yener İnce karşı çıktı Galatasaray'ın transferine kulüp doktoru Yener İnce karşı çıktı
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
Fenerbahçe’ye mi geliyor Lazio’dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lazio'dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama

19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
18:37
Araç sahipleri dikkat Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
Araç sahipleri dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
18:13
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
17:22
Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi
Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 20:30:49. #.0.4#
SON DAKİKA: Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: ABD Başkanı'na, Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.