Erdoğan'dan tüm vatandaşlara 100. yıl çağrısı: Yer gök bayrak olsun

Cumhuriyet'in 100 yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu.
Erdoğan, X hesabından yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı; "Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkânlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun!"
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