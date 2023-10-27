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Erdoğan'dan tüm vatandaşlara 100. yıl çağrısı: Yer gök bayrak olsun - Son Dakika

Erdoğan'dan tüm vatandaşlara 100. yıl çağrısı: Yer gök bayrak olsun

Son Güncelleme: 27.10.2023 20:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı vesilesiyle tüm vatandaşlara bir çağrıda bulunarak ''Evlerinizi, dükkânlarınızı ve arabalarınızı Türk bayraklarıyla süslemeye davet ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in 100 yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu.

ERDOĞAN: YER GÖK BAYRAK OLSUN

Erdoğan, X hesabından yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı; "Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkânlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun!"

Cumhuriyet, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan'dan tüm vatandaşlara 100. yıl çağrısı: Yer gök bayrak olsun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'dan tüm vatandaşlara 100. yıl çağrısı: Yer gök bayrak olsun - Son Dakika
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