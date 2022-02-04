Erdoğan, Zelenski'nin Putin ile Türkiye'de görüşmeye istekli olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus lider Vladimir Putin ile görüşmesini Türkiye'de yapması yönünde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüş birliğine vardıklarını dile getirdi.

Ukrayna ziyareti dönüşü gazetecilere konuşan Erdoğan, Batı'nın Ukrayna ve Rusya gerilimine 'çomak soktuğunu' belirtti.

Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu bir rol üstlenmek istediklerini dile getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Davetimizle ilgili Sayın Putin'in Çin'den döndükten sonra Türkiye ziyaretini gerçekleştireceği yönünde olumlu bir dönüş oldu. Şimdi tarihi kararlaştıracağız.

"Sonra da Sayın Putin ile Sayın Zelenski'yi üst düzeyde bir araya getirmek üzere inşallah bu toplantıyı yapalım istiyoruz. Sayın Zelenski'yle olan mutabakatımız bu istikamette."

Erdoğan ayrıca Putin'le yapılacak olan görüşmenin ikili mi yoksa Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı çerçevesinde mi olacağının henüz belli olmadığını aktardı.

Diğer yandan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapması konusunda herhangi bir anlaşmanın henüz sağlanmadığını vurguladı.

"ABD, ekonomik bulmadığı için çekildi"

Bir gazetecinin, " Doğu Akdeniz'de önemli bir gelişme oldu. ABD EastMed projesinden desteğini çekti. Geriye İsrail gazı için tek yol da Türkiye kalıyor gibi gözüküyor" sorusuna Erdoğan, "Bana göre ABD beklediğini bulamadığı için ve bu işi mali noktada ekonomik bulmadığı için, buradan çekilmek durumunda kaldı" diyerek yanıtladı.

"Biz ise bölgede ne diyoruz? Burada Kuzey Kıbrıs'taki Türklerin hakları var. Bu haklar için de biz adımlar atıyoruz" diyen Erdoğan, sondaj çalışmalarının gelişmesiyle beraber doğalgaz konusunda mühim gelişmelerin yaşanacağını ve gazın fiyatının düşeceğini de ekledi.

Erdoğan, Mart ayı ortasında beklenen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyaretinde de doğalgaz konusunun konuşulacağını söyledi:

"Biz, İsrail doğalgazını ülkemizde kullanırız, kullanmanın ötesinde Avrupa'ya geçişi için de müşterek bir çalışmanın içerisine gireriz. Şimdi Sayın Herzog'la da inşallah Türkiye ziyaretinde bu konular bizim gündemimizde olacak."

"Barzanilerin duruşu çok farklı"

Milli Savunma Bakanlığı son günlerde Irak ve Suriye'ye yönelik sınır operasyonlarına hız vermişti.

PKK'nın hedef alındığı belirtilen operasyonlarla ilgili HDP, "Yüz binlerce sivilin yaşadığı yerleşim bölgelerinin bombalanmasını 'terör' adı altında meşrulaştırmaya çalışan AKP iktidarı, bu saldırılarla açıkça Kürtleri hedef almaktadır" açıklamasında bulunmuştu.

Sınır ötesi operasyonlarla ve HDP'nin açıklamasıyla ilgili bir gazetecinin sorusuna ise Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Şu anda özellikle Irak'ta ve Irak'ın kuzeyinde Barzanilerin duruşu çok çok farklı. Ve bu duruşu Türkiye ile çok daha ortak, çok daha dayanışma içerisinde yürütüyorlar. PKK terör örgütüne karşı da farklı bir duruşları var ve bu farklı duruşlarını da her geçen gün ispat ediyorlar.

"Bu gelişte yaptığımız görüşmelerde de ben kendisinde bunu özellikle gördüm ve anlaşılan o ki cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte Irak'ta yeni bir süreç başlayacaktır."

Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile Çarşamba günü Ankara'da bir görüşme gerçekleştirmişti.

Erdoğan, Barzani'yle görüşmesinde Irak'tan doğalgaz satın alma konusunu da masaya yatırdıkalrını belirtti ve "İnşallah Irak doğalgazıyla ilgili de anlaşmalarımızı yapıp, oradan kazan-kazan esasına göre hem onlar kazanacak hem de biz kazanmış olacağız." dedi.

"Trabzon'da bir evladımız çok ısrar etti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'daki toplu açılış töreninde sahneye çıkarttığı bir çocuk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "hain" demiş, CHP Genel Merkezi ise olayla ilgili olarak Erdoğan'ı kınamıştı.

Bu konunun sorulması üzerine ise Erdoğan, "Trabzon'da bir evladımız sahneye gelmek için ağlayarak çok ısrar edince biz de yanımıza çağırdık. Kendisi o esnada mikrofonu kapıp bir şeyler söyledi. Esasında çocuk ne demiş önemli değil. Nihayetinde çocuktur" dedi.

Erdoğan, "Biliyoruz ki çocuklarımız yarının umududur. Bütün çocuklarımızı, gençlerimizi kucaklıyoruz, hepsine sevgiyle gözümüz gibi bakıyoruz" diye de ekledi.