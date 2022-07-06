Yurtdışındaki bir ülkede kaydedilen ve sosyal medyada dolaşıma giren bir görüntü, izleyenlerde hem korku hem de heyecan yarattı.
Bir grup erkek ve kadın, hem dinlenmek hem de eğlenmek için evlerinin önlerine oturdular. Ardından erkekler, eğlenmek adına satın aldıkları havai fişeklerini patlatmak için kolları sıvadı. Fakat işler istenildiği gibi gitmedi.
Havai fişeklerin yerde patlamasının ardından ortalık bir anda savaş alanına döndü. Ortalıkta çocukların da olduğu gözlenirken, alevlerin arasında kalan kadınlar, çocuklarını da yanlarına alarak can havliyle bölgeden uzaklaştı.
Son Dakika › Dünya › Erkekler havai fişek patlatmak istedi, işler ters gidince kadınlar çığlık çığlığa kaçtı - Son Dakika