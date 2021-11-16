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Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda kayıp verdiğini açıkladı ve Rusya'dan yardım istedi - Son Dakika
BBC

Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda kayıp verdiğini açıkladı ve Rusya'dan yardım istedi

16.11.2021 18:06
Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda kayıp verdiğini açıkladı ve Rusya'dan yardım istedi

Ermenistan Savunma Bakanlığı bugün Azerbaycan sınırında çıkan çatışmalarda bazı askerlerinin öldüğünü açıkladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı bugün Azerbaycan sınırında çıkan çatışmalarda bazı askerlerinin öldüğünü açıkladı.

Rus Interfax Haber Ajansı'na göre ise Ermenistan Parlamentosu, çatışmalarda 15 askerin öldüğünü duyurdu.

Ermenistan yetkilileri, çatışmalarda iki mevzinin kaybedildiğini ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması için Rusya'dan yardım istendiğini söyledi.

Erivan yönetimi, 12 askerin de esir alınmasıyla sonuçlanan son çatışmalardan Azerbaycan'ı sorumlu tuttu.

Azerbaycan: İki askerimiz yaralandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Ermeni birliklerinin Kelbecer ve Laçin'deki Azeri mevzilerine saldırdığı ve iki Azeri askerin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Azeri birliklerin "düşmanın ilerleyişini durdurduğunu, etrafını sardığını ve Ermeni askerleri gözaltına aldığı" belirtildi.

Azerbaycan geçen yıl Dağlık Karabağ'da çıkan ve altı hafta süren çatışmalarda büyük toprak kazanımları elde etmişti.

6 bin kişinin ölümüne yol açan savaş sonrası iki ülke Rusya'nın arabuluculuğu sonucu Kasım 2020'de ateşkes anlaşmasına varmıştı.

Anlaşma uyarınca bölgeye yaklaşık 2 bin Rus barış gücü askeri yerleştirilmişti.

Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda kayıp verdiğini açıkladı ve Rusya'dan yardım istedi

Ermenistan, Azerbaycan, Rusya, Rus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda kayıp verdiğini açıkladı ve Rusya'dan yardım istedi - Son Dakika Dünya

BBC

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