Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan "Türk müsün?" diye soran gazeteciye yanıt: Evet, evet, Türküm - Son Dakika
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan "Türk müsün?" diye soran gazeteciye yanıt: Evet, evet, Türküm

10.06.2022 15:45
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan "Türk müsün?" diye soran gazeteciye yanıt: Evet, evet, Türküm

2020 yılında Azerbaycan karşısında ağır bir hezimet yaşayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, şimdi de bir gazetecinin "Türk müsünüz?" sorusuna verdiği "Evet, evet, Türküm" yanıtı ile adından söz ettirdi.

Azerbaycan'a ait Karabağ'ı ve çevresindeki toprakları işgal eden Ermenistan, 2020'de kesin bir yenilgiye uğradı. Savaşın sonunda, Ermenistan ordusunun savaş gücü tükendi. Yüzlerce tank, top ve askeri araç kaybeden Ermeni ordusu, kayıplarını dolduramadı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile ateşkes antlaşması imzaladı ve Ermenistan'ın işgal ettiği toprakların tümünden geri çekildi.

Nikol Paşinyan, daha sonra savaşın anlamsız olduğunu, genç erkeklerin öldüğünü ve ailelerinin acı çektiğini söyledi. Savaşın çözüm olmadığını belirten Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkileri düzeltmek istediğini açıkladı.

Bu gelişmelerin ardından Ermeni muhalifleri ve muhalif basını tarafından "Türk" olarak nitelendirilen Nikol Paşinyan, son olarak bir gazeteci ile yaşadığı polemikle gündem oldu. Ermeni bir gazeteci, Nikol Paşinyan'a "Türk müsünüz?" Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise o soruya böyle yanıt verdi: "Evet, evet, Türk'üm."

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Nikol Paşinyan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan 'Türk müsün?' diye soran gazeteciye yanıt: Evet, evet, Türküm - Son Dakika


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