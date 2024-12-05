Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez - Son Dakika
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Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez

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Suriye'de muhaliflerin Hama kentini ele geçirmesi, Beşar Esad'a ağır darbe indirdi. Hama zaferiyle Şam'dan önceki son kale olan Humus'a dayanan muhalifler, başkentin İdlib, Halep ve ülkenin kalan kesimleriyle olan bağlantısını kopardı. İşte Hama'nın önemi...

05.12.2024 19:18
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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı 27 Kasım'da harekete geçen silahlı muhalif gruplar, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından bugün Hama kent merkezine girdi. Hama'yı büyük oranda ele geçiren muhalifler Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bugüne kadarki en önemli darbeyi indirdi.

HAMA'NIN KRİTİK ÖNEMLERİ VAR

Hama'nın hem muhalifler hem de rejim için birçok önemi bulunuyor. Suriye'nin en büyük kentlerinin, nüfus yoğunluğunun, verimli arazilerin, denize ulaşımın ve başkent Şam'ın bulunduğu batı kesimlerinde yer alan Hama, bu hattın ortasında olması nedeniyle Suriye rejimi için hem kuzey-güney hem de ülkenin kalan kesimleriyle bağlantısını sağlayan merkezi bir konumda yer alıyor. Halep'ten gelip Hama'dan geçen M5 karayolu, Humus ve ardından Şam'a ulaşarak ülkenin en büyük illerini birbirine bağlıyor.

Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez

ŞAM'IN İDLİB VE HALEP'LE BAĞLANTISI KOPTU

Hama'nın rejim karşıtı grupların kontrolüne girmesiyle başkent Şam'ın İdlib ve Halep'le bağlantısı da koparken, başkentin aynı zamanda rejim karşıtı grupların ilerleme istikametinde yer alması rejim açısından daha büyük bir tehlike anlamına geliyor. İç savaş boyunca Hama'nın Suriye rejimi açısından bir diğer önemi, merkezi konumu nedeniyle askeri gücünün ağırlık noktasını burada kurmuş olmasıydı.

Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez

HAVALİMANLARI, SİLAH DEPOLARI DA HAMA'DA

Havalimanları, silah üretim tesisleri, silah depoları gibi önemli bir altyapılar Hama ile Humus arasında konuşlandırılmıştı. Hama'nın bir diğer önemi, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in memleketi olan ve ülkenin Akdeniz'e açılan kapısı durumundaki Lazkiye'ye açılan bir kapı olması. Rejim karşıtı grupların Hama'dan Humus'a ilerlemesi durumunda başkent Şam'ın bulunduğu bölgenin Akdeniz'le irtibatı kopabilir.

Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Esad\'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama\'nın önemi saymakla bitmez

Savaş ve Çatışma, Beşşar Esed, Politika, Suriye, İdlib, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • VillaUmut:
    Bu başlık cümlesinde -ki birleşik yazılır. Elemanlarınıza ek Türkçe dersi veriniz. Kalite yerlerde. Zam dönemi gelince %60 zam isterler utanmadan :) 0 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Uzatılan eli havada bırakirsan 0 0 Yanıtla
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