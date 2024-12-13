Esad ailesine ait milyarlarca dolar değerinde uyuşturucu üretim merkezi bulundu - Son Dakika
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Dünya

Esad ailesine ait milyarlarca dolar değerinde uyuşturucu üretim merkezi bulundu

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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin dev bir uyuşturucu üretim merkezine dönüştüğü ortaya çıktı. Muhalif güçler, sentetik uyuşturucu Captagon'un üretildiği tesisleri ele geçirdi. Ele geçirilen tesislerde sahte Viagra ve sahte 100 dolarlık banknotlar da bulundu.

13.12.2024 14:39
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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ortaya çıkan en çarpıcı gerçeklerden biri, ülkenin dev bir uyuşturucu üretim merkezine dönüştürülmüş olması. Muhalif güçler, "teröristleri zombiye çeviren" Captagon adlı sentetik uyuşturucunun üretildiği tesisleri ele geçirdi.

Hayat Tahrir el- Şam (HTS) öncülüğündeki muhalif gruplar, Şam yakınlarındaki gizli depolarda büyük miktarda Captagon ele geçirdi. Amfetamin türevi olan bu uyuşturucu, kullanan kişilerde aşırı coşku ve durdurulamaz hissi yaratıyor. Muhalifler ele geçirdikleri uyuşturucuları imha ettiklerini duyurdu.

AFP muhabirlerine konuşan HTS üyeleri, Şam'ın dış mahallelerindeki bir depoda yaptıkları aramada, ihraç edilmek üzere elektrikli ev aletlerinin içine ustaca gizlenmiş binlerce Captagon hapı buldu. Deponun altındaki gizli bölümde, voltaj dengeleyicilerin bakır bobinlerine yerleştirilmiş haplar ele geçirildi.

Operasyonun arkasında Esad'ın kardeşi Maher'in olduğu iddia ediliyor. 2011'den beri "Esad'ın uygulayıcısı" olarak bilinen Maher, Cumhuriyet Muhafızları'nın başı ve Dördüncü Zırhlı Tümen'in komutanı olarak görev yapıyordu. ABD Hazine Bakanlığı, Maher'i uyuşturucu ticaretini yönetmekle suçluyor.

ABD ve İngiltere, Suriye'deki uyuşturucu ağının büyüklüğünü tespit ederek 2023'te bazı Suriyeli yetkililere yaptırım uyguladı. Suriyeli politikacı Amer Khiti de "uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığını kolaylaştıran işletmeleri kontrol ettiği" gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

Ele geçirilen tesislerde Captagon'un yanı sıra sahte Viagra ve sahte 100 dolarlık banknotlar da bulundu. Uzmanlar, Esad rejiminin bu uyuşturucu ticaretini Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine karşı bir baskı aracı olarak kullandığını belirtiyor.

Esad ailesine ait milyarlarca dolar değerinde uyuşturucu üretim merkezi bulundu
Esad ailesine ait milyarlarca dolar değerinde uyuşturucu üretim merkezi bulundu
Esad ailesine ait milyarlarca dolar değerinde uyuşturucu üretim merkezi bulundu
Esad ailesine ait milyarlarca dolar değerinde uyuşturucu üretim merkezi bulundu
Esad ailesine ait milyarlarca dolar değerinde uyuşturucu üretim merkezi bulundu
Esad ailesine ait milyarlarca dolar değerinde uyuşturucu üretim merkezi bulundu

3-sayfa, Suriye, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad ailesine ait milyarlarca dolar değerinde uyuşturucu üretim merkezi bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mesko Aljovic:
    Esad değil de bizim Sülo'nun olmasın sakın.. 12 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Esad Ne Yavşak Adamsın 14 1 Yanıtla
  • Reis 13:
    bir kişi koltuktan inmiyorsa bilin ki altını pislemistir. kim bilir bizim koltuk ne durumda 9 3 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    altını pisliyenler hiç bir zaman koltuktan inmek istemez 0 0 Yanıtla
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