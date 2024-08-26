Esad'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı - Son Dakika
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Dünya

Esad'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı

Esad\'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, parlamentoda yaptığı konuşmada Türkiye ile olan ilişkileri değerlendirdi. Rusya, İran ve Irak'ın arabuluculuk çabalarına rağmen bu girişimlerin kayda değer bir sonuç vermediğini ifade eden Esad, Türk askerinin Suriye'den çekilmesini istediklerini belirtti.

26.08.2024 09:57
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Türkiye ile Suriye arasında normalleşme adımları atılırken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Parlamentoda yaptığı konuşmada Türkiye ile ilişkilere değinen Esad, Rusya, İran ve Irak'ın uzlaştırma çabalarına atıfta bulunarak, "Arabulucuların ciddiyetine ve samimi isteğine rağmen girişimler kayda değer bir sonuç vermedi" dedi.

TÜRK ASKERİNİN ÇEKİLMESİNİ İSTİYOR

Türk askerinin Suriye'den çekilmesini istediklerini ifade eden Esad, "Egemenlik ve uluslararası hukuk, ilişkilerin onarılması konusunda ciddi olan tüm tarafların ilkeleriyle tutarlıdır ve terörle mücadele her iki tarafın da ortak çıkarıdır" şeklinde konuştu.

Esad'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Çabalar sonuçsuz kaldı

"HİÇBİR HAKKIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

"Gerçek nedenlerini göremediğimiz bir sorunu nasıl çözebiliriz?" diye soran Esad, "İlişkiyi yeniden tesis etmek için öncelikle bu ilişkinin bozulmasına neden olan sebeplerin ortadan kaldırılması gerekir ve biz hiçbir hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

SAĞLAM REFERANS İSTİYOR

Herhangi bir müzakere sürecinin başarılı olabilmesi için bir referansa ihtiyacı olduğunu söyleyen Esad "Daha önce yapılan toplantılardan sonuç alınamamasının çeşitli nedenleri var. Ancak en önemli sebeplerden biri bu toplantıların referansının olmayışıdır" dedi.

Bu referansın uluslararası hukuk, BM Şartı'na ya da tarafların her birini ilgilendiren birtakım başlıklara dayalı olabileceğini söyleyen Esad "Mesela Türk yetkililerin sürekli dile getirdiği konu mülteciler ve terör meselesi. Suriye'nin sürekli dile getirdiği şey, Suriye topraklarından çekilme meselesi ve aynı zamanda terör meselesidir. Bu başlıkların dördünde de bir sorunumuz olduğuna inanmıyoruz, ister Suriye başlıkları olsun, ister Türkiye başlıkları. Bazı Türk yetkililerin Suriye başlıklarında duyurduğuna göre, kötü niyet olmadığı sürece sorun olmaması gerekiyor" sözlerine yer verdi.

ERDOĞAN "DÜŞMAN DEĞİLİZ" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz ay Ankara- Şam ilişkilerindeki 'normalleşme' sürecine yönelik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile olası bir görüşme için her an davette bulunabileceklerini söylemişti. Esad'ın Türkiye ile ilişkileri düzeltmek adına bir adım attığı anda 'karşılık vereceklerini' belirten Erdoğan, "Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşar Esad şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki biz Esad ile ailece görüşüyorduk" ifadelerine yer vermişti.

Türkiye, Suriye, Rusya, Dünya, Irak, İran, Suriye, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Kaho Kroyf: Esat haklı muhtemelen çok ağır bedeller ödeyeceğiz Suriye meselesinden dolayı Libya'da da ödedik ödüyoruz Mısır'da da aynı burada da değişen bir şey yok iç ve dış politikadaki öngörsüzlük bizi ekonomik olarak nerelere getirdi ne kadar yıprandık görüyoruz 21 51 Yanıtla
  • Berker: İsrail Suriye’yi bombalıyor. Tek laf etmiyor 69 3 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: O kadar şehit verdik. Esad çık dediği için çıkacak değiliz. Daha PYD yi püskürtemiyor 42 8 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: israele tek kelime yok 24 1 Yanıtla
  • Ahmet burak: yine bize kaldilar 16 1 Yanıtla
  • hüseyin güner: Suriyelileri geri istemiyor 10 0 Yanıtla

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