Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 9. gününde çatışmalar tüm hızıyla sürerken, Rusya'nın Ukrayna'ya Ermenistan üzerinden Beşşar Esad'ın paralı askerlerini sevk ettiği ortaya çıktı.
Rusya, Ukrayna'da savaştırmak için Suriye'den paralı askerler getirdi. Elde edilen bilgiye göre Beşşar Esad tarafından Rusya'ya gönderilen paralı askerlerin Ukrayna'ya gidiş güzergahı da belli oldu. Suriye'den yola çıkan paralı askerler Ermenistan'a götürülüyor.
Ermenistan'daki Erebuni Hava Üssü'nde toplanan bu askerler Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya Cumhuriyeti'ndeki Mozdok şehrine getirildikten sonra Rus ekiple birlikte Ukrayna'ya gönderiliyor.
Rusya'nın Beşşar Esad'ın Ermenistan üzerinden gönderdiği bu paralı askerlerle Ukrayna'da tıpkı Suriye'deki gibi istikrarsızlık oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor.
Son Dakika › Dünya › Esad'dan Putin'in işgal girişimine destek! Paralı askerlerini Ukrayna'ya gönderdi - Son Dakika