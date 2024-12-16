Esad'dan Rusya'ya 21 uçak dolusu para - Son Dakika
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Dünya

Esad'dan Rusya'ya 21 uçak dolusu para

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Muhaliflerin operasyonları sonucu Rusya'ya sığınan Beşar Esad ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 2019 yılında Esad'ın 21 uçak dolusu parayı Moskova'ya gönderdiği ortaya çıkarken, tutarın 2 ton euro ve 250 milyon dolar nakit olduğu öne sürüldü.

16.12.2024 10:50
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27 Kasım'da operasyonlarına başlayan HTŞ önderliğindeki muhalif gruplar, 12 günde başkent Şam'a kadar dayandı. Muhaliflerin Şam'a giriş yapmasının ardından 61 yıllık Baas rejimi sona erdi. Beşar Esad ve ailesi gelişmelerin ardından Rusya'ya sığındı.

Esad'ın Rusya'ya kaçışının ardından yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Financial Times (FT), Suriye Merkez Bankası'nın 2018-2019 yıllarında Moskova'ya milyonlarca dolar değerinde nakit gönderdiğini yazdı. Haberde 21 uçuşla yaklaşık 2 ton euro ve 250 milyon dolar nakitin Rusya'ya gönderildiği öne sürüldü.

SURİYE'DEN MOSKOVA'YA BÜYÜK MİKTARDA NAKİT TRANSFERİ

FT'nin açıkladığı belgelere göre Suriye Merkez Bankası, Beşar Esad'ın yönetimde olduğu bu dönemde döviz rezervlerinin neredeyse tükenmiş olmasına rağmen, Moskova'nın Vnukovo Havalimanı'na 100 dolarlık ve 500 euroluk banknotlardan oluşan büyük miktarda nakit sevk etti.

250 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE NAKİT GÖNDERİLDİ

Esad'ın 2019'da gerçekleşen bir uçuşta 100 dolarlık banknotlarla 10 milyon dolar, başka bir uçuşta da 500 euroluk banknotlarla 20 milyon euro gönderdiği açıklandı. Esad'ın Mart 2018 ile Eylül 2019 arasında toplamda 250 milyon doların üzerinde nakit parayı Moskova'ya taşıdığı da iddia edildi.

6 YILLIK DÖNEMDE KAYITLAR YOK

FT, 2012-2018 yılları arasında para transferiyle ilgili ise kayıt ise bulunamadığını yazdı. Gazete, nakit varlıkların Rus bankalarına yatırıldığını ve Esad ailesinin Moskova'da lüks gayrimenkuller satın aldığını iddia etti. Suriye Yasal Kalkınma Programı'ndan Eyad Hamid, bu tür para transferlerinin Esad rejimi tarafından uzun yıllardır yapıldığını açıkladı.

SURİYE'DE NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esad başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Esad\'dan Rusya\'ya 21 uçak dolusu para

Uluslararası İlişkiler, Beşşar Esed, Politika, Moskova, Ekonomi, Finans, Suriye, Dünya, Rusya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad'dan Rusya'ya 21 uçak dolusu para - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • k K:
    Esada atilmis iftiradir bu. iddiasinin dogru olduğunu delilerle kanitlamayana sahtekardir demiyorlarmi?. 17 48 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    CHP li bir çok milletvekili 128 milyar doların "YALAN" olduğunu bir çok tv kanalında dile getirdi. Bazı "gezi" zekalılar neyin peşinde burada 128 milyarı sorguluyor. 20 24 Yanıtla
  • Mehmet doğan:
    yüzyirmisekizşey 14 14 Yanıtla
  • elhasaneyadabo:
    Bilo bile 35 milyonu sıfırladı siz abarta abarta haner yapıyorsunuz.Esed beceremediyae gönderelim bilol oğlanı ,o sıfırlar paraları 6 4 Yanıtla
  • Adem GS:
    2 tonu 1 uçak taşıyamıyor demekki .. 4 4 Yanıtla
  • Güven GÖRGÜLÜ:
    1 uçak yeter bu paraya. meksikada çekilmiş petrole bulanmış kuş fotoğrafını unutmayın. 5 2 Yanıtla
  • Cetin Kaplan:
    halk enayi olmasaymış ne diyelim. Esed rusya devlet başkanlığınıda alır bu gidişle 4 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Paraya Bakk 3 0 Yanıtla
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