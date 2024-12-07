Esad güçleri: Şam ve etrafı güvence altında

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Suriye'de Esad karşıtı silahlı muhalif grupların 27 Kasım'da başlattığı saldırılar devam ediyor. Halep, Hama, Dara gibi kentleri kolaylıkla ele geçiren muhalifler Şam'a ilerlemeye başladı. Esad rejimine bağlı güçlerin birçok kenti bırakıp geri çekildiği belirtilirken; Şam'ın bazı mahallerinin muhaliflerin eline geçtiği ifade ediliyor.

ESAD GÜÇLERİNDEN AÇIKLAMA

Esad rejimine bağlı silahlı güçler yaptıkları bir açıklama ile savaşmaya devam edeceklerini duyurdu. Suriye Rejim Genelkurmay Başkanı tarafından yapılan açıklamada, medya organlarının yanıltıcı bilgiler sunduğunu iddia etti. Genelkurmay başkanı ayrıca Halep, Hama ve Humus'ta operasyonlar yürüttüklerini de belirtti.

Yapılan açıklamada "Biz Halep güneyi, Hama batısı ve Humus'ta belirli operasyonlar yürütmeye devam ederken, muhaliflerle bağlantılı medya platformları yanıltıcı haberler yayıyor. Şam ve etrafı ise güvence altına alındı" ifadeleri kullanıldı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.