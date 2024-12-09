Esad\'ı ailesi de sattı: Yeni Suriye bayrağını paylaşıp isyan etti

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Muhaliflerin Şam'a girmesinin ardından ülkeden kaçan Beşar Esad'a bir darbede ailesinden geldi. Esad'ın kardeşi Maher Esad'ın eşi Mahal Esad'a ait olduğu iddia edilen bir paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Mahal Esad'a ait olduğu öne sürülen paylaşımda, yeni Suriye bayrağının paylaşıldığı ve "Aileyi ve vatanı satana rağmen yaşasın Suriye" yazıldığı görüldü.

Söz konusu paylaşım şöyle: