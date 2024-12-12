Esad'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı - Son Dakika
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Dünya

Esad'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı

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Suriye'de HTŞ öncülüğündeki muhalif gruplar, 12 günde başkent Şam'a kadar ilerleyerek Esad rejimine son verdi. HTŞ lideri Colani, rejimin hapishanelerinde işkence ve ölümlerden sorumlu olanların adaletten kaçamayacağını söyledi.

12.12.2024 09:41
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27 Kasım'da operasyonlarına başlayan Heyet Tahrir eş- Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar, 12 günde başkent Şam'a dayanarak 61 yıllık Baas rejimine son verdi. Beşar Esad ve ailesi ise Rusya'ya kaçtı. Esad sonrasında Suriye'deki hapishanelerde ortaya çıkanlar ise kan dondurdu.

Esad'ın devrilmesinde öncü rolü olan HTŞ lideri Muhammed el Colani, hapishanelerde işkence ve ölümlerden sorumlu olanların adaletten kaçamayacağını söyledi. Suriye'nin kötü şöhretli gözaltı merkezleri, Esad'ın devrilmesinden sonra açılmıştı ve işkencelerin boyutu ortaya çıkmıştı.

İŞKENCECİLERE AF YOK

Colani, devlet yayın kuruluşunun Telegram kanalında yayınlanan açıklamasında, işkencelere adı karışan rejim yetkilileri için af ya da bağışlama yapılmayacağını söyledi. HTŞ lideri, "Onları Suriye'de takip edeceğiz ve adaleti sağlayabilmemiz için ülkelerden kaçanları teslim etmelerini istiyoruz" dedi.

YURT DIŞINA KAÇANLAR DA VAR

HTŞ'nin kuzeydeki Halep kentine başlattığı sürpriz saldırıyla Esad rejiminin çökmesi ve yaklaşık 14 yıllık iç savaşın sona ermesinin ardından geçen iki haftada, rejimin komutanlarının peşlerine düşüldü. Birçok üst düzey yetkili yurt dışına kaçtı ve bazılarının rejimin desteğinin geleneksel olarak en güçlü olduğu kıyılarda saklandığına inanılıyor.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Esad\'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı

İnsan Hakları, Beşşar Esed, Güvenlik, Politika, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Bayram ÖZSOY:
    sende adaletten kacamayacaksın el kaideli. 72 61 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Sanki kendileri hapise attığı insanları pamuğa sarıp 5 yıldızlı konfor sunacaklar.. 52 56 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Türkiye bu sakalli cihatçi islamci teröristlere destek versement insan haklari mahkemesinde yargilanmali 62 29 Yanıtla
  • Aydin Yildiz:
    Bunca zaman nerdeydin. Madem 12 günde bunu yapabiliyordunuz neden yapmadınız. 14 10 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Abd öldürdüğü işit lideri bağdadinin sağ kolu bu corani 6 4 Yanıtla
  • cemal köse:
    Kimin uşağı acaba 2 0 Yanıtla
  • Trgtyldz:
    sen bu şekilde davranırsan Esad an ne farkın olacak. buna Adalet getirmek değil intikam almak denir. suçlu suçsuzu ayırt etmek gerekir. yoksa yarın öbür gün başkası gelir seni suçlu ilan eder 0 0 Yanıtla
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