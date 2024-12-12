Esad\'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı

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27 Kasım'da operasyonlarına başlayan Heyet Tahrir eş- Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar, 12 günde başkent Şam'a dayanarak 61 yıllık Baas rejimine son verdi. Beşar Esad ve ailesi ise Rusya'ya kaçtı. Esad sonrasında Suriye'deki hapishanelerde ortaya çıkanlar ise kan dondurdu.

Esad'ın devrilmesinde öncü rolü olan HTŞ lideri Muhammed el Colani, hapishanelerde işkence ve ölümlerden sorumlu olanların adaletten kaçamayacağını söyledi. Suriye'nin kötü şöhretli gözaltı merkezleri, Esad'ın devrilmesinden sonra açılmıştı ve işkencelerin boyutu ortaya çıkmıştı.

İŞKENCECİLERE AF YOK

Colani, devlet yayın kuruluşunun Telegram kanalında yayınlanan açıklamasında, işkencelere adı karışan rejim yetkilileri için af ya da bağışlama yapılmayacağını söyledi. HTŞ lideri, "Onları Suriye'de takip edeceğiz ve adaleti sağlayabilmemiz için ülkelerden kaçanları teslim etmelerini istiyoruz" dedi.

YURT DIŞINA KAÇANLAR DA VAR

HTŞ'nin kuzeydeki Halep kentine başlattığı sürpriz saldırıyla Esad rejiminin çökmesi ve yaklaşık 14 yıllık iç savaşın sona ermesinin ardından geçen iki haftada, rejimin komutanlarının peşlerine düşüldü. Birçok üst düzey yetkili yurt dışına kaçtı ve bazılarının rejimin desteğinin geleneksel olarak en güçlü olduğu kıyılarda saklandığına inanılıyor.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.