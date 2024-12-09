Esad'ın askerleri üniformalarını fırlatıp sivil kıyafetlerle mevzilerini terk etti - Son Dakika
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Dünya

Esad'ın askerleri üniformalarını fırlatıp sivil kıyafetlerle mevzilerini terk etti

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Suriye'de silahlı muhalifler 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde çatışmaya bile girmeden devirirken, bölgeden servis edilen görüntüler de büyük ses getirmeye devam ediyor. Muhaliflerin başkent Şam'a doğru ilerleyişi sırasında Esad rejimine bağlı askerlerin üniformalarını yerlere atarak sivil kıyafetlerle Humus-Şam karayolunda yürüdükleri anların görüntüleri ortaya çıktı.

09.12.2024 09:55
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27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar, birçok kenti çatışmaya bile girmeden ele geçirirken başkent Şam'ın da kontrolünü ele geçirmesiyle olanlar oldu.

ESAD RUSYA'YA SIĞINDI

61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde deviren muhaliflerin bu hamlesiyle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da ülkesinden kaçarak Rusya'ya sığındı.

ÜNİFORMALARINI ATIP SİVİL DEVAM ETTİLER

Esad'ın ülkeden kaçışı ve rejimin devrilmesiyle Suriye ordusuna ait askerler de mevzilerini terk etmeye başladı. Bölgeden servis edilen görüntülerde Esad rejimine bağlı askerlerin üniformalarını yerlere atarak sivil kıyafetlerle Humus-Şam yolunda yürüdükleri anlar yer aldı.

Esad\'ın askerleri üniformalarını fırlatıp sivil kıyafetlerle mevzilerini terk etti

Savaş ve Çatışma, Politika, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad'ın askerleri üniformalarını fırlatıp sivil kıyafetlerle mevzilerini terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Oral Doğu:
    BİZ DE ASLA BU OLMAZ. 6 3 Yanıtla
  • Ramazan Soycan:
    esed yaşattığını yaşadı 5 1 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    biraz sizde mülteci olun sırayla bu işler 4 1 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    Amerika ve israil neden bu kader mutlu oldular 4 1 Yanıtla
  • Sercan Polat:
    Ya arkadaşlar 12 günde ne değişti de 12 senede alamadıkları yere 12 günde sessiz sedasız hiçbir ülkeden ses çıkmadan aldılar 1 1 Yanıtla
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