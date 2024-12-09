27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar, birçok kenti çatışmaya bile girmeden ele geçirirken başkent Şam'ın da kontrolünü ele geçirmesiyle olanlar oldu.
61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde deviren muhaliflerin bu hamlesiyle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da ülkesinden kaçarak Rusya'ya sığındı.
Esad'ın ülkeden kaçışı ve rejimin devrilmesiyle Suriye ordusuna ait askerler de mevzilerini terk etmeye başladı. Bölgeden servis edilen görüntülerde Esad rejimine bağlı askerlerin üniformalarını yerlere atarak sivil kıyafetlerle Humus-Şam yolunda yürüdükleri anlar yer aldı.
Son Dakika › Dünya › Esad'ın askerleri üniformalarını fırlatıp sivil kıyafetlerle mevzilerini terk etti - Son Dakika
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