Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti - Son Dakika
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Dünya

Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti

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Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de ağır bir darbe alan İran, rejimden kalan ve 30 milyar dolar olduğu iddia edilen borcu yeni yönetiminden talep edeceklerini açıkladı.

18.12.2024 08:07
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi sonrası İran'ın dengesi alt üst oldu. Suriye'de yaşanan gelişmeler karşısında Rusya ile birlikte en büyük kaybeden ülke olarak gösterilen İran, değişik tavır sergilemeye başladı.

YENİ HÜKÜMETTEN BORCUNU TALEP ETTİ

Suriye Büyükelçiliği faaliyetlerine yakında başlayacağını duyuran İran'dan Suriye'deki yeni hükümetten borcunu talep etti.

Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghei.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghei, İran'ın Suriye'deki varlığının terörle mücadele için olduğunu savundu.

30 MİLYAR DOLAR BORÇ VAR

Suriye'nin İran'a olan borcu ve bu kapsamdaki rakamlarla ilgili bir soruya Baghei, "Suriye'de geçiş aşamasının geçmesini bekliyoruz. Genel olarak iki ülke arasında akdedilen anlaşmalar ve mutabakat zaptı iki ülke arasındadır ve ortadan kalkmayacak olup, uygulanacak her türlü sistem ve yönetim, karşılıklılık ilkesine dayalı olarak onunla birlikte devredilecektir. Bu konunun takip edilmesi İslam Cumhuriyeti'nin gündemindedir" cevabını verdi. Esad rejiminin İran'a 30 milyar dolar borcu olduğu iddia edildi.

Esad\'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti

Suriye, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • oktay sayar:
    İran yönetimi ne dediğini bilmiyor,parayı Rusya'dan isteyecen ,para oraya kaçırıldı,kardeş payı yapın 130 4 Yanıtla
  • D Celik:
    Israili Türkiye suriye ye aldi. Amerikanin kurdugu akp de Alin 23 97 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Önce Suriye'ye verdiğiniz zarar ve yıkımın bedelini ödeyin .. 110 5 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    İran öküz öldü, Ortaklık bozuldu. Esatın borcu, ondan istemen gerekir. Diye düşünüyoruz 98 5 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    İran boş teneke 89 5 Yanıtla
  • sezai duran:
    Atı alan moskavayı geçti sür eşeğini Rusya ya?????? 80 4 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    Hadi len aptal herifler aklınızı yitirmişsiniz siz kime verdiyseniz ondan isteyin parayı muhaliflermi dedi suriye girin girin istediginiz gibi at koşturun diye salak herifler 62 3 Yanıtla
  • Alper Elma:
    akıllarınca yenin yönetime ceza kesiyorlar 32 2 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Ödemez ise savaş çıkar mı ? Daha sonra İran İsrail'e komşu olur. 20 6 Yanıtla
  • mehmet kaynar:
    esat ile birlikte olup suriye vatandaşlarını öldüren nasıl olurda para ister üstüne 1 0 Yanıtla
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