Esad\'ın devrilmesi sonrası Rusya\'dan Şam\'a ilk ziyaret

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Rusya, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından başkent Şam'a ilk ziyareti gerçekleştirdi.

Rus heyetinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ile Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un yer aldığı bildirildi.

ESAD RUSYA'YA KAÇMIŞTI

Suriye'de Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar, Beşar Esad'ı devirerek yönetimi ele geçirmiş, Beşar Esad ve ailesin Moskova'ya kaçmıştı. Esad'a Rusya tarafından sığınma hakkı verildiği belirtilmişti.

Suriye iç savaşı sürecinde Rusya, Beşar Esad rejimini doğrudan desteklemiş, ülkenin çeşitli noktalarında hem üs kurmuş hem de asker bulundurmuştu.