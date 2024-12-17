Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun - Son Dakika
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Dünya

Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun

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Muhaliflerin kontrolüne geçen Suriye'de devrik lider Beşar Esad'ın ordusunda görevli olduğu öne sürülen ve ülkedeki birçok katliamda parmağı olduğu konuşulan kadın subayın görüntüleri kısa sürede viral oldu. Videoyu paylaşanlar ''Bu kadının acilen bulunması ve hesap vermesi lazım'' notunu düştü.

17.12.2024 15:04  Güncelleme: 15:10
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Suriye'de Beşar Esad'ın 8 Aralık Pazar günü devrilmesiyle sadece 24 yıllık devlet başkanlığını değil, ailesinin 50 yılı aşkın süren Suriye yönetimi de sona ermiş oldu. Muhaliflerin kontrolüne geçen ülkede devrik lider Beşar Esad'ın ordusunda görevli olduğu öne sürülen kadın subaylardan birinin görüntüleri gündem oldu.

"HESAP VERMESİ LAZIM"

Ülkedeki birçok katliamda parmağı olduğu öne sürülen ve Esad'ın fotoğrafları önünde sol elle selam verdiği görülen kadın subayın görüntülerini paylaşanlar "Bu kadının acilen bulunması ve hesap vermesi lazım" notunu düştü.

Esad\'ın Rusya\'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun

Beşşar Esed, Güncel, Suriye, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Çelikk:
    Helal Olsun Arap Esad 20 51 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    ZALİMİN KADINI, ERKEĞİ FARKETMEZ. ZALİM ZALİMDİR. ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM. 52 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NE HESABI VER COŞKUYU 41 11 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    eskorta benzi 47 2 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    aha kedicik bu adnan oktarın kedisi suriyede 47 0 Yanıtla
  • yunus emre ozmen:
    şaka bir yana mit istesin iki gün de alır getirir fakat şu anda yeni düzen kurmakla meşguller hükümet kurulsun hukuk yargısı işlesin getirirler zaten ne mosad ne CIA nede KGB ajanı olsun mit hepsini kukla gibi oynatıyor dünyada globalde valla... 29 9 Yanıtla
  • Murat Çil:
    bu o ata at ta ona binmediyse ben bir şey bilmiyorum 24 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FEROS GIBI CELİKK MAŞALLAH 15 9 Yanıtla
  • yunus emre ozmen:
    o kadını istesinler ben bulurum öperim de ama gerisine karışmam... ?? 10 5 Yanıtla
  • Mustafa Akhan:
    Ne subayı daha selamın hangi elle verildiğini bilmiyor 11 0 Yanıtla
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