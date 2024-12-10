Esad'ın zindanından kan donduran bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu - Son Dakika
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Dünya

Esad'ın zindanından kan donduran bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu

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Esad rejiminin devrilmesinin ardından yerin metrelerce altına uzanan zindanlarıyla gündeme gelen Sednaya Cezaevi'nden dehşete düşüren haberler gelmeye devam ediyor. İnsanların canlı canlı yerin metrelerce altına hapsedildiği cezaevinde asitle eritilerek öldürülen tutukluların cesetlerine ulaşıldı.

10.12.2024 00:27  Güncelleme: 00:33
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Esad'ın 'İnsan mezbahası' olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nden kan donduran haberler gelmeye devam ediyor.

ASİTLE ERİTİLEN CESETLER

Geçtiğimiz gün işkence aletleriyle gündeme gelen cezaevinde bugün de toplu mezar ortaya çıkarıldı. Esad rejim güçlerinin asitle eriterek öldürdüğü tutuklulara ait cesetlerin bulunduğu toplu mezarda sadece iskeletlerin kaldığı tespit edildi.

Esad'ın Şam'daki zindanından dehşete düşüren bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu

YERİN ALTINA UZANAN HAPİSHANE

Suriye'de işkence üssü olarak bilinen hapishanenin birden fazla yer altı katından oluştuğu tahmin ediliyor. Aralıksız görev alan ekipler, alt katlara inmeye çalışıyor. Suriye Sivil Savunması, Şam'da devrilen Esad rejimiyle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'nden kurtulanların, cezaevinin yer altı hücrelerinde de tutulanların bulunduğuna yönelik ifadelerini araştırmak üzere harekete geçtiğini bildirdi.

KAPILARIN ŞİFRESİ BİLİNMİYOR

Havalandırma yetersizliği sebebiyle neredeyse boğulmak üzere olan tutsakların kurtulabilmesi için çabaların sürdüğü vurgulanarak, güvenlik kameralarında görülebilen tutukluları serbest bırakabilmek üzere yer altı katlarının elektronik kapılarının açılması gerektiği belirtildi. Bölgedeki yetkililer, devrik rejimin eski askerlerine ve cezaevi çalışanlarına kapıların şifrelerini vermeleri çağrısında bulundu.

Esad'ın Şam'daki zindanından dehşete düşüren bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu

GÜN İÇİNDE İDAM EDİLMEYİ BEKLİYORLARDI

Sosyal medya ve bazı haber kaynaklarındaki görüntülerde Sednaya'yı basan göstericiler ile cezaevinden kurtarılanlar yer alıyor. Özgürlüğüne kavuşanların arasında annesiyle tutulan küçük çocuklar da bulunuyor. Görüntülerin bazılarında eski tutsakların işkencelerden dolayı yürüyemediği, cezaevinden "sürünerek" çıktıkları gözlemleniyor. Sednaya Hapishanesi Tutuklular ve Kayıplar Derneği (ADMSP) tarafından paylaşılan videoda da Sednaya'dan serbest bırakılan kadınlar görülüyor. Görüntülerde kadınlara "Esed düştü, korkmayın!" denilerek güvende oldukları söyleniyor. Beyaz Baretliler Başkanı Raid Salih, X'ten yaptığı açıklamada, Sednaya'ya 5 uzman acil müdahale ekibinin gönderildiğini, bu ekiplere hapishanenin düzenine hakim 2 rehberin yardımcı olduğunu kaydetti.

Esad'ın Şam'daki zindanından dehşete düşüren bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu

ESAD REJİMİNİN İŞKENCE MERKEZİ SEDNAYA

Uluslararası kuruluşların yayımladığı raporlara göre, başkent Şam'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve çöken rejimin Savunma Bakanlığına bağlı Sednaya Askeri Hapishanesi'nin Mart 2011'deki olayların ardından rejim karşıtı barışçıl göstericiler ve rejim karşıtı askeri unsurların tutulduğu üsse dönüştüğü belirtiliyor. Raporlarda, cezaevinde devrilen rejim yetkililerinin alıkoydukları binlerce kişinin öldürülmesini sessiz ve sistematik şekilde organize ettikleri aktarılıyor.

Rejimin, cezaevinde "toplu idam" yoluyla yargısız infazlar gerçekleştirdiğini ortaya koyan raporlarda 2011 ile 2015 yılları arasında her hafta, bazen de iki haftada bir yaklaşık 50 kişinin asıldığı kaydedildi. Raporlar, ayrıca rejimin, Sednaya'da alıkoyduklarını kasıtlı şekilde insanlık dışı koşullarda tuttuğunu, onlara defalarca işkence yaptığını ve sistematik olarak yiyecek, su, ilaç ve tıbbi bakımdan mahrum bıraktığını gösteriyor. Uluslararası Af Örgütünün 2017'deki araştırması, 2011'den beri Sednaya'daki cinayet ve işkencelerin, ülkedeki sivil nüfusa yönelik yaygın ve sistematik saldırının parçası olarak yapıldığını ve rejimin politikasının parçası olarak yürütüldüğünü ortaya koyuyor.

Af Örgütü, raporunda, çöken rejimin yetkililerinin Sednaya'daki ihlallerinin insanlığa karşı suç teşkil ettiği sonucuna vardıklarını bildirdi.

Esad'ın Şam'daki zindanından dehşete düşüren bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu
Esad'ın Şam'daki zindanından dehşete düşüren bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu
Esad\'ın zindanından kan donduran bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu

İnsan Hakları, Cezaevi, 3-sayfa, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad'ın zindanından kan donduran bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Galatasaray 1905:
    Allah Erdoğan'ın da sonu Esed gibi olsun 6 46 Yanıtla
  • Anilkan Yildiz:
    Dehşet verici görüntüler ama Bir cani gitti öteki cani geldi İŞİD. Ne çektiği var Suriye halkının….. 6 12 Yanıtla
  • Çelikk:
    Daha Neler Çıkacak Kimbilir 2 2 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Rusya ,Suriye'de kalabilmek için Esad ı verebilir... 0 0 Yanıtla
  • özgür ertul:
    Who cares about the innocent hostages of true believers of differing faiths ? ! Sadly , They were all prisoners there in SEDNAYA JAILHOUSE of their own device !.. 0 0 Yanıtla
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