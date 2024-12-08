Esad\'ın sarayı yağmalandı: Kimi ateş açtı kimi tabak aldı kimi valizini doldurdu

Dünya

Kimse ne yaptığını anlamadı! Bu kez de özür diledi

Suriye'de HTŞ öncülüğündeki muhalif güçlerin başkent Şam'da kontrolü tamamen ele almasının ardından 61 yıllık Baas rejimi çöktü. 12 gün içinde yaşanan son gelişmenin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkeyi terk ederken nereye gittiği henüz netlik kazanmadı.

ESAD'IN SARAYI YAĞMALANDI

Tarihi gelişmenin ardından ülkede halk sokağa çıkıp kutlama yaptı. Simgesel görüntülerin yaşandığı olayda halk, bir yandan ülkenin dört bir yanındaki Esad heykellerini parçalarken bir yandan da Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayını yağmaladı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, saraya giren Suriyelilerden kiminin havaya tüfekle ateş açtığı kiminin tabak, kase gibi eşyalar aldığı kiminin de valizini doldurduğu görüldü. Kullanıcılar görüntülere, "Saray halktan çalınan paralarla yapıldıysa yıkılmaya, talana mahkumdur.", "Mutlak son", "Diktatörlerin sonları hiç değişmez", "Halkın olan halka dönüyor" gibi yorumlar yaptı.

SARAY HAKKINDA

Başkanlık Sarayı Şam'ın batısında, Mezzeh mahallesinin kuzeyindeki Mezzeh Dağı'nda, Kasiyun Dağı'nın yanında yer alıyor ve şehre bakıyor. Ana bina 31.500 metrekareyi kaplıyor. Mezzeh Dağı platosunun tamamı saray binasının bir parçası, güvenlik duvarı ve gözetleme kuleleri ile çevrili bir yapı. Sarayın büyük ölçüde Carrara mermeriyle kaplanmış boş odalardan oluşuyor.

Japon mimar Kenzo Tange tasarımla anılsa da, sarayın inşaatı başlamadan önce projeden istifa ettiği söyleniyor. Öndeki pirinç kapılar, ünlü Suriyeli-Yahudi metal işçiliği sanatçısı Maurice Nseiri tarafından yapılırken saray binası yaklaşık 510.000 metrekareyi kapsıyor ve ayrıca özel bir başkanlık hastanesi ile Cumhuriyet Muhafızları karargahını da içeriyor.

Hafız Esad ilk olarak 1979'da binanın planlarını devreye aldı. Bina bir "feodal mimari" biçimi olarak etiketlendi. Saray, hükûmet delegasyonlarını ve yabancı hükümet ziyaretçilerini ağırlamak için sıklıkla kullanılıyordu. 27 Ekim 1994'te Bill Clinton, Suriye ve İsrail arasında bir barış planı müzakere etmek için sarayda Hafız Esad ile bir araya geldi. Bugüne kadar da Beşar Esad'ın ailesi konutta yaşıyordu.