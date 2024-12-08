Esad'ın sarayı yağmalandı: Kimi ateş açtı kimi tabak aldı kimi valizini doldurdu - Son Dakika
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Dünya

Esad'ın sarayı yağmalandı: Kimi ateş açtı kimi tabak aldı kimi valizini doldurdu

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Suriye'de muhalif güçlerin başkent Şam'ı ele geçirmesinin ardından tarihi anlar yaşandı. Halk, ülkeden kaçan Beşar Esad'ın cumhurbaşkanlığı sarayını yağmaladı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde kimi havaya ateş açtı, kimi tabak aldı kimi de valizini doldurdu.

08.12.2024 14:46
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Suriye'de HTŞ öncülüğündeki muhalif güçlerin başkent Şam'da kontrolü tamamen ele almasının ardından 61 yıllık Baas rejimi çöktü. 12 gün içinde yaşanan son gelişmenin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkeyi terk ederken nereye gittiği henüz netlik kazanmadı.

ESAD'IN SARAYI YAĞMALANDI

Tarihi gelişmenin ardından ülkede halk sokağa çıkıp kutlama yaptı. Simgesel görüntülerin yaşandığı olayda halk, bir yandan ülkenin dört bir yanındaki Esad heykellerini parçalarken bir yandan da Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayını yağmaladı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, saraya giren Suriyelilerden kiminin havaya tüfekle ateş açtığı kiminin tabak, kase gibi eşyalar aldığı kiminin de valizini doldurduğu görüldü. Kullanıcılar görüntülere, "Saray halktan çalınan paralarla yapıldıysa yıkılmaya, talana mahkumdur.", "Mutlak son", "Diktatörlerin sonları hiç değişmez", "Halkın olan halka dönüyor" gibi yorumlar yaptı.

SARAY HAKKINDA

Başkanlık Sarayı Şam'ın batısında, Mezzeh mahallesinin kuzeyindeki Mezzeh Dağı'nda, Kasiyun Dağı'nın yanında yer alıyor ve şehre bakıyor. Ana bina 31.500 metrekareyi kaplıyor. Mezzeh Dağı platosunun tamamı saray binasının bir parçası, güvenlik duvarı ve gözetleme kuleleri ile çevrili bir yapı. Sarayın büyük ölçüde Carrara mermeriyle kaplanmış boş odalardan oluşuyor.

Japon mimar Kenzo Tange tasarımla anılsa da, sarayın inşaatı başlamadan önce projeden istifa ettiği söyleniyor. Öndeki pirinç kapılar, ünlü Suriyeli-Yahudi metal işçiliği sanatçısı Maurice Nseiri tarafından yapılırken saray binası yaklaşık 510.000 metrekareyi kapsıyor ve ayrıca özel bir başkanlık hastanesi ile Cumhuriyet Muhafızları karargahını da içeriyor.

Hafız Esad ilk olarak 1979'da binanın planlarını devreye aldı. Bina bir "feodal mimari" biçimi olarak etiketlendi. Saray, hükûmet delegasyonlarını ve yabancı hükümet ziyaretçilerini ağırlamak için sıklıkla kullanılıyordu. 27 Ekim 1994'te Bill Clinton, Suriye ve İsrail arasında bir barış planı müzakere etmek için sarayda Hafız Esad ile bir araya geldi. Bugüne kadar da Beşar Esad'ın ailesi konutta yaşıyordu.

Esad\'ın sarayı yağmalandı: Kimi ateş açtı kimi tabak aldı kimi valizini doldurdu

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, Suriye, Saray, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad'ın sarayı yağmalandı: Kimi ateş açtı kimi tabak aldı kimi valizini doldurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Nadir ÇETİN:
    darısı diğer diktatörlerin ve saraylarının başına 25 20 Yanıtla
  • Çelikk:
    Vatan Haini Ülkemizden Defolup Gidin 6 5 Yanıtla
  • k K:
    Bu haberi bizim saraydaki yaşayan duymak istemez herhalde. 2 8 Yanıtla
  • Erkan Korkmaz:
    En Son Haber yağmalandı degil SAVAŞ GANİMETİ 8 1 Yanıtla
  • Haluk Akkaya:
    Yeni gelen iktidar yenisini alır artık parası da halktan çıkar ne saçma birşey.bu resmen yağmacılık.bi de gülüyorlar.yazık! 8 0 Yanıtla
  • ZEKİ:
    Devletin malı yağmalamak doğru değil. 3 2 Yanıtla
  • Kingsman:
    Allah'ım sen konuyu biliyorsun, darısı diğer sarayında oturan diktatörlere... 0 2 Yanıtla
  • vasfi demir:
    bunlardan bir bok olmaz 0 0 Yanıtla
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