Esad\'ın sarayına girenler, yıllarca saklanan gizemli yeri buldu

Dünya

İsrail Suriye\'yi bombaladı! O anlar kameralara böyle yansıdı

Suriye'de muhaliflere karşı koyamayan Beşar Esad rejimi, 27 Kasım'da başlatılan harekatın sonunda devrildi. Başkent Şam'ın da silahlı muhaliflerin eline geçmesiyle birlikte, Beşar Esad apar topar Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.

ESAD'IN BAŞKANLIK SARAYINA GİRDİLER

Baas rejimin 61 yıl hüküm diktatörlükle yönettiği ülkede muhalifler ve halk, rejimin simge mekanlarına girdi. Beşar Esad'ın başkanlık sarayında kaydedilen görüntüler dikkat çekti.

SARAYIN ALTINDA LABİRENT GİBİ TÜNEL

Sarayın dört bir yanını gezen muhalifler, alt katta gizli bir tünel buldu. Yıllarca herkesten saklanan tünelin labirent gibi olduğu görüldü.