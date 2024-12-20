Esad\'ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış

Dünya

İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli

27 Kasım'da Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğünde silahlı muhalif gruplar, 12 gün gibi kısa bir sürede başkent Şam'a kadar ilerledi. Muhaliflerin Şam'a giriş yapmalarının ardından Beşar Esad, Rusya'ya kaçmıştı.

RUSYA'YA KAÇIŞTA İKİ KİŞİ YANINDAYDI

Esad'ın kaçışının ardından yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Londra merkezli Al Majalla'nın iddiasına göre Esad, Rusya'ya kaçarken yanında iki kişi vardı. İddiaya göre Esad'ın Rusya yolculuğunda yanında Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ve koruma birimi başkanı Tuğgeneral Muhsin Muhammed bulundu. Esad'ın ailesiyle kaçmadığı, o tarihlerde eşi ve çocuklarının zaten yurt dışında olduğu belirtildi.

ESAD NEDEN BİR HAFTA SESSİZ KALDI?

Esad'ın kaçtıktan sonra bir hafta boyunca sessiz kalmasının nedeni, geride bıraktığı yardımcılarının sosyal medya hesaplarına erişim bilgilerini geri almak için Suriye'nin kıyı bölgelerine, komşu ülkelere veya Moskova'ya ulaşmalarını beklemesi olduğu da öne sürüldü.

Esad ülkeden kaçmasından sonra yaptığı ilk açıklamada, çatışmalar sırasında Rus üssüne sığındığını ve Moskova'dan gelen talimatla Suriye'den götürüldüğünü iddia etmişti.