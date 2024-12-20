Esad'ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Esad'ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış

Geniş Video İzle

HTŞ öncülüğünde muhalif gruplar Şam'a giriş yaptıktan sonra Beşar Esad, Rusya'ya kaçmıştı. Esad'ın kaçışının ardından ise yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Esad'ın Rusya yolculuğunda yanında Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ve koruma birimi başkanı Tuğgeneral Muhsin Muhammed'in olduğu öne sürüldü.

20.12.2024 08:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27 Kasım'da Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğünde silahlı muhalif gruplar, 12 gün gibi kısa bir sürede başkent Şam'a kadar ilerledi. Muhaliflerin Şam'a giriş yapmalarının ardından Beşar Esad, Rusya'ya kaçmıştı.

RUSYA'YA KAÇIŞTA İKİ KİŞİ YANINDAYDI

Esad'ın kaçışının ardından yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Londra merkezli Al Majalla'nın iddiasına göre Esad, Rusya'ya kaçarken yanında iki kişi vardı. İddiaya göre Esad'ın Rusya yolculuğunda yanında Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ve koruma birimi başkanı Tuğgeneral Muhsin Muhammed bulundu. Esad'ın ailesiyle kaçmadığı, o tarihlerde eşi ve çocuklarının zaten yurt dışında olduğu belirtildi.

ESAD NEDEN BİR HAFTA SESSİZ KALDI?

Esad'ın kaçtıktan sonra bir hafta boyunca sessiz kalmasının nedeni, geride bıraktığı yardımcılarının sosyal medya hesaplarına erişim bilgilerini geri almak için Suriye'nin kıyı bölgelerine, komşu ülkelere veya Moskova'ya ulaşmalarını beklemesi olduğu da öne sürüldü.

Esad ülkeden kaçmasından sonra yaptığı ilk açıklamada, çatışmalar sırasında Rus üssüne sığındığını ve Moskova'dan gelen talimatla Suriye'den götürüldüğünü iddia etmişti.

Esad\'ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış

Beşşar Esed, Tuğgeneral, Politika, Güncel, Dünya, Rusya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad'ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:24 Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:39 Bakan Ersoy’un eşi “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişine tepki gösterdi Bakan Ersoy'un eşi "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişine tepki gösterdi
08:30 Esad’ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış Esad'ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
16:21 ABD’li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı ABD'li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı
16:19 Esad’ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı Esad'ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı
16:16 Türk-İş Başkanı Atalay’dan Bakan Şimşek’e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş Türk-İş Başkanı Atalay'dan Bakan Şimşek'e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş
16:12 Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
16:08 İşte Türk-İş’in zarfından çıkan asgari ücret rakamı İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
16:06 Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur’un ilk görüntüsü Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü
15:49 Kuyumcularda 1 Ocak’tan itibaren yeni dönem başlıyor Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
15:39 İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli
15:30 Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 11:05:43. #1.11#
SON DAKİKA: Esad'ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.