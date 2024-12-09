Esad'ın Suriye'den kaçışına Ruslar yardım etmiş - Son Dakika
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Dünya

Esad'ın Suriye'den kaçışına Ruslar yardım etmiş

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Suriye'de muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimine son vermesinin ardından ülkeden kaçan Beşar Esad'a Rusya'nın yardım ettiği öğrenildi. Esad'ın uçağının radarda görünmesini engellemek için transponder sinyalinin kaybı ve rotasının belirlenmesi konusunda Rusya'dan ciddi bir destek aldığı ifade edildi.

09.12.2024 11:15
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Suriye'de silahlı muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimini 12 gün içinde neredeyse hiç çatışmaya girmeden devirmesi dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden kaçışı da bir o kadar merak konusu oldu.

"RUSLAR KAÇMASINA YARDIM ETTİ"

Ukraynalı Novyny sitesi, Rusya'nın ülkeye sığınan Esad'ın ülkeden ayrılışına da yardımcı olduğunu öne sürdü. Novyny "Ruslar Suriye lideri Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasına yardım etti. Habere göre Rus yetkililer "Esad'ın uçağının radardan görünmesini engellemek için transponder sinyalinin kaybı ve sinyali kaybettirdikten sonraki rotasının koordineli şekilde yürütülmesi için destek oldu."

UÇAK KAZASI İDDİALARI ORTAYA ATILDI

Haberde "Beşar Esad'ın Şam'dan kaçışına, Suriye diktatörünün içinde bulunduğu Il-76T uçağının sinyalinin radarlardan kaybolduğuna dair haberler eşlik etti ve bunun bir vurulma ya da uçak kazasından kaynaklandığı iddia edildi" denildi.

Ukraynalı yayın organı, Rus savunma kaynaklarının Telegram'daki paylaşımlarına dayanarak "İstihbarat servisine göre uçağın radar sinyalini kaybetmesi Rusya'nın talimatlarına uyan mürettebatın eylemlerinden kaynaklandı" ifadelerini kullandı.

YENİ ATANAN KOMUTAN ÜLKEYİ İLK TERK EDENLER ARASINDA

Haberde ayrıca "Şam'dan ilk kaçanlar Rus ordusunun 'kodamanları' oldu. Özellikle de General Sergei Kisel'in başarısız olmasının ardından, Suriye'deki Rus birliklerinin yeni atanan komutanı General Alexander Chaiko, bir hafta boyunca komuta ettiği Orta Doğu ülkesinin topraklarını terk etti" iddiasında bulunuldu. Novny ayrıca "Rusların silah, teçhizat ve personel kalıntılarını çıkarmak için bölgeye ek gemiler gönderdiklerini" kaydetti.

Esad\'ın Suriye\'den kaçışına Ruslar yardım etmiş

Politika, Suriye, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad'ın Suriye'den kaçışına Ruslar yardım etmiş - Son Dakika

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