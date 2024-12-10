Esad'ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Esad'ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi

Geniş Video İzle

Suriye'nin başkenti Şam'daki Sednaya Cezaevi'nden kurtarılan bir Türk vatandaşının hali yürekleri dağladı. Aydın Doğaç olduğu söylenen şahsın akıl sağlığını ve konuşma yeteneğini büyük ölçüde kaybettiği görüldü.

10.12.2024 00:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Baas rejiminin çökmesiyle birlikte, silahlı muhalifler Beşar Esad'ın yıllarca hapishanelerde tuttuğu insanları da serbest bırakmaya başladı. Ülkede en trajik görüntüler Sednaya Hapishanesi'nde kaydedildi.

TÜRK VATANDAŞI YILLAR SONRA SERBEST KALDI

Esad'ın en vahşi işkence yöntemlerini uyguladığı Sednaya'da yıllardır tutsak olanlardan birisi de Aydın Doğaç isimli Türk vatandaşıydı. 2019 yılında kaybolduktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Doğaç, muhalifler tarafından serbest bırakıldı.

SON HALİ KAHRETTİ

Doğaç'ın son hali yürekleri parçaladı. Akıl sağlığını büyük ölçüde kaybeden Doğaç'ın konuşma yetisini de yitirdiği görüldü.

Esad\'ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi

İnsan Hakları, Cezaevi, Suriye, Aydın, Hukuk, Yaşam, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad'ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Yunus Gören:
    Chp trolleri bak bak otonom yorumcular nerde akp olmasa savunmasız böyle olucaktınız alın size rte alın size savunma sanayi diğer yönetenler 80 yıl yönetti bu adamın %5 i kadar yapılmadı ağlayın hadi ekonomi diye 50 16 Yanıtla
  • Çelikk:
    Caniler 22 0 Yanıtla
  • Ali Vural:
    Cehennem Psrtisinden Ses gelmez ? Çünkü onlarda onlarla iş yutuyorlardı ??? Orada meşru devlet varrrrr esedddleee mutlakaaa görüşmekkk varrr diyeee iblislerinnn tâşeronluğunuu yaptılar halaa yapıyorlardaaa !!! 17 4 Yanıtla
  • Can Dezen:
    Yeni gelan hukumet tam işid taklidi yapmiş bir insani şehir göbeğinde asti al size guzel örnek turkiyenin yeni komşu devlet yapmiş 7 7 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    Erdoğan sağolsun 4 5 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Atın yalanı s….. inananı 6 2 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Suriye de ne işi varmış tek merak ettiğim bu? 3 3 Yanıtla
  • sebebsiz kizmam:
    BUNLAR DAHA IYI GÜNLERİMİZ ZAMAN BIZE NELER GOSTERECEK... 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:28 Esad’ın zindanından kan donduran bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu Esad'ın zindanından kan donduran bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu
23:30 İsrail, Kamışlı Havalimanı’nı vurdu Yükselen alevler Mardin’den görüntülendi İsrail, Kamışlı Havalimanı'nı vurdu! Yükselen alevler Mardin'den görüntülendi
21:54 Bakırhan, ’’Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir’’ dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı Bakırhan, ''Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir'' dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı
19:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor
19:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı
10:06 Rize Valisi’nin milletvekillerine şoförlük yapması CHP’li ismi küplere bindirdi Rize Valisi'nin milletvekillerine şoförlük yapması CHP'li ismi küplere bindirdi
09:56 Esad’ın askerleri üniformalarını fırlatıp sivil kıyafetlerle mevzilerini terk etti Esad'ın askerleri üniformalarını fırlatıp sivil kıyafetlerle mevzilerini terk etti
09:44 ’’Esad, Rusya’da görüntülendi’’ diye paylaşılıyordu Gerçek bambaşka çıktı ''Esad, Rusya'da görüntülendi'' diye paylaşılıyordu! Gerçek bambaşka çıktı
09:43 Eşiyle birlikte umreye giden Sahra Işık’ın tesettürlü halleri büyük beğeni topladı Eşiyle birlikte umreye giden Sahra Işık'ın tesettürlü halleri büyük beğeni topladı
09:36 Barış Alper’in babasından Manaj’a olay cevap: Mutlaka tanışacağız Barış Alper'in babasından Manaj'a olay cevap: Mutlaka tanışacağız
09:25 Ünlü şarkıcının kuzeninin ölümünde sır perdesi aralandı Ünlü şarkıcının kuzeninin ölümünde sır perdesi aralandı
09:23 Sokakta eşini öldüren koca, bir gün sonra oğlunu da öldürüp intihar girişiminde bulundu Sokakta eşini öldüren koca, bir gün sonra oğlunu da öldürüp intihar girişiminde bulundu
08:48 Erman Toroğlu’ndan canlı yayında bomba itiraf: İbrahim Hacıosmanoğlu, ağlayacak gibiydi Erman Toroğlu'ndan canlı yayında bomba itiraf: İbrahim Hacıosmanoğlu, ağlayacak gibiydi
08:38 Un fiyatları tavan yaptı Fabrikalara inceleme başlatıldı Un fiyatları tavan yaptı! Fabrikalara inceleme başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 01:24:14. #1.13#
SON DAKİKA: Esad'ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.