Suriye'de Baas rejiminin çökmesiyle birlikte, silahlı muhalifler Beşar Esad'ın yıllarca hapishanelerde tuttuğu insanları da serbest bırakmaya başladı. Ülkede en trajik görüntüler Sednaya Hapishanesi'nde kaydedildi.
Esad'ın en vahşi işkence yöntemlerini uyguladığı Sednaya'da yıllardır tutsak olanlardan birisi de Aydın Doğaç isimli Türk vatandaşıydı. 2019 yılında kaybolduktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Doğaç, muhalifler tarafından serbest bırakıldı.
Doğaç'ın son hali yürekleri parçaladı. Akıl sağlığını büyük ölçüde kaybeden Doğaç'ın konuşma yetisini de yitirdiği görüldü.
Son Dakika › Dünya › Esad'ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi - Son Dakika
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