Suriye'de muhaliflerin başlattığı harekatta Devlet Başkanı Beşar Esad köşeye sıkıştı. Halep, İdlib, Tel Rıfat gibi birçok kritik noktayı muhalifler ele geçirirken, Esad'ın umudu müttefiklerine kaldı.
Esad'a desteğini ilk açıklayan ülke olan İran'dan yeni bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada, Şam'ın talep etmesi durumunda İran Ordusu'nun Suriye'ye sevk edilebileceğini söyledi. Arakçi ayrıca Suriye'deki gelişmeleri ele almak üzere Moskova'ya gidebileceğini ancak durumun kesin olmadığını belirtti.
Öte yandan Beşar Esad'a ilk destek ise geçtiğimiz günlerde Irak'taki İran destekli Şii milislerden gelmişti. Reuters'in aktardığı bilgiye göre İran destekli Şii milisler, Suriye Rejim Ordusu'na yardım için ülkeye giriş yapmıştı.
Ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye'nin başkenti Şam'da geçtiğimiz günlerde Beşar Esad ile görüşmüştü. Görüşmede, İran'ın Suriye halkı ve ordusuna terörle mücadele, bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması konusunda tam destek verdiğini söyleyen Arakçi, Suriye'de yaşananların ABD'nin bölgeyi kaosa sürükleme planının bir parçası olduğunu belirterek, "Geçmişte olduğu gibi, Suriye bir kez daha kazanan taraf olacaktır" demişti.
Son Dakika › Dünya › Esad isterse İran, Suriye'ye asker yığacak - Son Dakika
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