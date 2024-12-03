Esad isterse İran, Suriye'ye asker yığacak - Son Dakika
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Dünya

Esad isterse İran, Suriye'ye asker yığacak

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Arakçi, Suriye'den talep gelmesi halinde ülkeye ordu gönderebileceklerini söyledi.

03.12.2024 20:55  Güncelleme: 21:17
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Suriye'de muhaliflerin başlattığı harekatta Devlet Başkanı Beşar Esad köşeye sıkıştı. Halep, İdlib, Tel Rıfat gibi birçok kritik noktayı muhalifler ele geçirirken, Esad'ın umudu müttefiklerine kaldı.

İRAN: ESAD İSTERSE ORDU GÖNDEREBİLİRİZ

Esad'a desteğini ilk açıklayan ülke olan İran'dan yeni bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada, Şam'ın talep etmesi durumunda İran Ordusu'nun Suriye'ye sevk edilebileceğini söyledi. Arakçi ayrıca Suriye'deki gelişmeleri ele almak üzere Moskova'ya gidebileceğini ancak durumun kesin olmadığını belirtti.

ESAD'A İLK DESTEK İRANLI MİLİSLERDEN

Öte yandan Beşar Esad'a ilk destek ise geçtiğimiz günlerde Irak'taki İran destekli Şii milislerden gelmişti. Reuters'in aktardığı bilgiye göre İran destekli Şii milisler, Suriye Rejim Ordusu'na yardım için ülkeye giriş yapmıştı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI, ŞAM'DA ESAD'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye'nin başkenti Şam'da geçtiğimiz günlerde Beşar Esad ile görüşmüştü. Görüşmede, İran'ın Suriye halkı ve ordusuna terörle mücadele, bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması konusunda tam destek verdiğini söyleyen Arakçi, Suriye'de yaşananların ABD'nin bölgeyi kaosa sürükleme planının bir parçası olduğunu belirterek, "Geçmişte olduğu gibi, Suriye bir kez daha kazanan taraf olacaktır" demişti.

Esad isterse İran, Suriye\'ye asker yığacak

Uluslararası İlişkiler, Politika, Suriye, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad isterse İran, Suriye'ye asker yığacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Malata Almanya:
    Türkiye bu düzende nereye kadar ilerleyebilir? Suriyeli esad, amerika, rusya, irana karşı şansımız çok zor 0 4 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Sen önce kendini kurtar İsrail’e bişey yapamıyorsun ordu gönderecekmiş ahı gitmiş vahı kalmış ülke 4 0 Yanıtla
  • Didyma:
    Sadece züğürt tesellisi 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    gönderin de biraz daha israile yaklaşmış olursunuz 1 0 Yanıtla
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