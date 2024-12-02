Esad'la görüşen İsrail Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret - Son Dakika
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Dünya

Esad'la görüşen İsrail Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret

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Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Erakçi birkaç saat sonra Türkiye'ye gelip Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü. Türkiye ziyaretinde Suriye'de çıkan rejim ve muhalifler arasındaki çatışmalarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Erakçi, ''Edindiğimiz bilgilere göre Suriye'de faaliyet gösteren terör gruplarının Amerika ve siyonist rejimle (İsrail) yakın ilişkisi ve koordinasyonu bulunmakta'' dedi.

02.12.2024 14:01  Güncelleme: 14:11
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Suriye'de ordu ile Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki cihatçı grupların çatışmaları 27 Kasım'dan bu yana devam ederken, HTŞ ile beraber hareket eden Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) ve Halk Koruma Birlikleri'ni (YPG) hedef alan saldırıları sonrası Tel Rıfat ilçe merkezine hakim olduğu iddia edildi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) paylaştığı verilere göre, 27 Kasım'dan bu yana İdlib ve Halep'te ölü sayısı 400'ü aştı.

Suriye'de çatışmalar devam ederken Türkiye'de kritik bir ziyaret gerçekleşti. Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Erakçi birkaç saat sonra Türkiye'ye gelip Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da İran Dışişleri Bakan Abbas Erakçi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"SURİYE'DE TERÖR GRUPLARININ ARKASINDA ABD VE İSRAİL VAR"

Mevkidaşıyla görüşmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den dikkat çeken bir açıklama geldi. "Edindiğimiz bilgilere göre Suriye'de faaliyet gösteren terör gruplarının Amerika ve siyonist rejimle (İsrail) yakın ilişkisi ve koordinasyonu bulunmakta" diyen Erakçi, sözlerine şöyle devam etti:

"Suriye hükümetine ve halkına tam desteğimizi beyan ediyoruz. Siyonizmin terör örgütlerinin faaliyetleriyle ilişkisi olduğuna inanıyoruz. İsrail'in Suriye dahil bölgede gerçekleştirdiği istikrarsızlaştırıcı eylemleri görmezden gelmek yanlıştır."

Esad'la görüşen İsrail Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret

ŞAM'DA ESAD'LA GÖRÜŞTÜ

Türkiye ziyaretinden önce İran Dışişleri Bakanı Abba Erakçi, başkent Şam'da diplomatik temaslarda bulundu. Suriye devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Erakçi, burada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi. Erakçi, Suriye'deki durumun zor olduğunu ancak geçmişte olduğu gibi Esad hükümetinin 'isyancılara' karşı başarılı bir şekilde egemen olacağını söyledi.

Esad\'la görüşen İsrail Dışişleri Bakanı\'ndan birkaç saat sonra Türkiye\'ye kritik ziyaret

Orta Doğu, Politika, Türkiye, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad'la görüşen İsrail Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • İlk D:
    Allah aşkına haber basliginiza bakin bide habere 36 0 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    birde başlık atmışsınız, İsrail dışişleri bakanı diye, İran dışişleri bakanı ile görüştü bu kadar salakça yanlış olur mu yaa 23 1 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    şu başlığı düzeltin İsrail dışişleri değil İran dışişleri 19 0 Yanıtla
  • McA !:
    İyide Tayyip Bey BOP eşbaşkanıyım ben demedi mi siz niye adami eşbaşkanlığından etmeye çalışıyorsunuz ki ayıp ayıp 5 2 Yanıtla
  • Mustafa Komurcu:
    Bende diyorum İsrail dış işleri bakanının ne işi var türkiye'de bari başlığı düzeltin 4 0 Yanıtla
  • Ahmet han SAÇAK:
    israilmi iranmi haberci dayı 1 0 Yanıtla
  • Murat denizli:
    Attıgınız baslıga bakın israil dısişleri yazmısınız diyom beni alın işe die:)) 0 0 Yanıtla
  • Erol Tas:
    evet. bu uygulamayı kaldırıyorum mynet'e geçiyorum 0 0 Yanıtla
  • Desperado null:
    şeytan sofrasi kurulmuş 0 0 Yanıtla
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