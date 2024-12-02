Esad\'la görüşen İsrail Dışişleri Bakanı\'ndan birkaç saat sonra Türkiye\'ye kritik ziyaret

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Suriye'de ordu ile Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki cihatçı grupların çatışmaları 27 Kasım'dan bu yana devam ederken, HTŞ ile beraber hareket eden Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) ve Halk Koruma Birlikleri'ni (YPG) hedef alan saldırıları sonrası Tel Rıfat ilçe merkezine hakim olduğu iddia edildi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) paylaştığı verilere göre, 27 Kasım'dan bu yana İdlib ve Halep'te ölü sayısı 400'ü aştı.

Suriye'de çatışmalar devam ederken Türkiye'de kritik bir ziyaret gerçekleşti. Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Erakçi birkaç saat sonra Türkiye'ye gelip Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da İran Dışişleri Bakan Abbas Erakçi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"SURİYE'DE TERÖR GRUPLARININ ARKASINDA ABD VE İSRAİL VAR"

Mevkidaşıyla görüşmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den dikkat çeken bir açıklama geldi. "Edindiğimiz bilgilere göre Suriye'de faaliyet gösteren terör gruplarının Amerika ve siyonist rejimle (İsrail) yakın ilişkisi ve koordinasyonu bulunmakta" diyen Erakçi, sözlerine şöyle devam etti:

"Suriye hükümetine ve halkına tam desteğimizi beyan ediyoruz. Siyonizmin terör örgütlerinin faaliyetleriyle ilişkisi olduğuna inanıyoruz. İsrail'in Suriye dahil bölgede gerçekleştirdiği istikrarsızlaştırıcı eylemleri görmezden gelmek yanlıştır."

ŞAM'DA ESAD'LA GÖRÜŞTÜ

Türkiye ziyaretinden önce İran Dışişleri Bakanı Abba Erakçi, başkent Şam'da diplomatik temaslarda bulundu. Suriye devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Erakçi, burada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi. Erakçi, Suriye'deki durumun zor olduğunu ancak geçmişte olduğu gibi Esad hükümetinin 'isyancılara' karşı başarılı bir şekilde egemen olacağını söyledi.