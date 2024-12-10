Esad'la ilgili "Türkiye" iddiasına Dışişleri'nden yalanlama - Son Dakika
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Dünya

Esad'la ilgili "Türkiye" iddiasına Dışişleri'nden yalanlama

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Suriye'de rejimin çökmesiyle birlikte Rusya'ya kaçan Beşar Esad'ın uçağının Türk hava sahasını kullandığı iddiasına Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.

10.12.2024 18:34  Güncelleme: 18:49
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Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esad'ın ülkeden kaçarken Türk hava sahasını kullanmadığı bildirildi.

SURİYE'DE ESAD DEVRİLDİ

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, silahlı muhaliflerin Baas rejimine son vermesinin ardından 8 Aralık'ta ülkeden ayrılma kararı aldı. Beşar Esad ve ailesi, gizli bir operasyonla apar topar Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.

ESAD'LA İLGİLİ "TÜRKİYE" İDDİASI

Esad'ın kaçışıyla ilgili soru işaretleri devam ederken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Esad'ı kaçıran uçağın Rusya'ya giderken Türk hava sahasını kullandığı öne sürüldü.

DIŞİŞLERİ'NDEN YALANLAMA GELDİ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından ise söz konusu iddiayı yalanladı. Resmi kaynaklara göre, Esad'ı taşıyan uçak Türk hava sahasını kullanmadı. Kaynaklar, Türk hava sahasının kullanımının izne tabi olduğunu, Esad'ı Rusya'ya taşıyan uçağın Türk hava sahasını kullanmak için Türk tarafına izin talebinin de olmadığı aktarıldı.

ESAD RUSYA'YA KAÇMIŞTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 8 Aralık'ta, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Esad'ın görevden ayrılma kararı alarak ülkeyi terk ettiğini bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da 9 Aralık'ta, Esad ve ailesine sığınma sağlama kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğunu söylemişti.

Esad\'la ilgili "Türkiye" iddiasına Dışişleri\'nden yalanlama

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esed, Politika, Türkiye, Suriye, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad'la ilgili 'Türkiye' iddiasına Dışişleri'nden yalanlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • osman şahin:
    Yakında Buda ortaya çıkar yalan dolan fayda etmez ama bu halk yalanlarınıza alıştı 24 25 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Hükümet tarafından yalanlanan her şey istisnasız ama her şey doğru çıkıyor 29 9 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    TC hiç bir kurumuna göven miyorum akp bu hale getidi esat dedise doğrudur 20 8 Yanıtla
  • Yusuf Aslan:
    BOP tüm hızıyla devam ediyor 12 7 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Bir iddia ortaya atarken "kaynak" belirtin ,aksi halde şerefsizsiniz. 6 4 Yanıtla
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