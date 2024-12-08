Esad\'la özdeşleşen vahşet merkezinde kadın ve çocuklar böyle özgürlüğüne kavuştu

Dünya

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Suriye'de muhaliflerin Şam'ı da ele geçirmesiyle birlikte 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Beşar Esad Suriye'den kaçarken, halk ülkenin dört bir yanında kutlamalara başladı.

ESAD'IN İŞKENCE MERKEZİNDE TARİHE GEÇECEK GÖRÜNTÜLER

Silahlı muhalifler, rejimin yıllardır hapishanelerde tuttuğu tutsakları da serbest bırakıyor. Şam'da Baas rejimiyle özdeşleşen, sık sık işkencelere konu olan Sednaya Hapishanesi'nde tarihe geçecek görüntüler kaydedildi.

KADIN VE ÇOCUKLAR ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

Hapishanelerde yıllardır kalan kadın ve çocuk mahkumlar, muhalifler tarafından serbest bırakıldı. Özgürlüğüne kavuşan kadın ve çocukların sevinçleri kameraya yansıdı.