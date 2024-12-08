Suriye'de muhaliflerin Şam'ı da ele geçirmesiyle birlikte 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Beşar Esad Suriye'den kaçarken, halk ülkenin dört bir yanında kutlamalara başladı.
Silahlı muhalifler, rejimin yıllardır hapishanelerde tuttuğu tutsakları da serbest bırakıyor. Şam'da Baas rejimiyle özdeşleşen, sık sık işkencelere konu olan Sednaya Hapishanesi'nde tarihe geçecek görüntüler kaydedildi.
Hapishanelerde yıllardır kalan kadın ve çocuk mahkumlar, muhalifler tarafından serbest bırakıldı. Özgürlüğüne kavuşan kadın ve çocukların sevinçleri kameraya yansıdı.
Son Dakika › Dünya › Esad'la özdeşleşen vahşet merkezinde kadın ve çocuklar böyle özgürlüğüne kavuştu - Son Dakika
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