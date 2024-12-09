Esad, Moskova'da eski devlet başkanıyla komşu olabilir - Son Dakika
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Dünya

Esad, Moskova'da eski devlet başkanıyla komşu olabilir

Esad, Moskova\'da eski devlet başkanıyla komşu olabilir

Moskova'ya kaçan Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın bundan sonra ne yapacağına dair ayrıntılar belli olmaya başladı. Moskova'da şu anki değeri yaklaşık 60 milyon dolar olan 19 dairesi bulunan Esad, Ukrayna'dan kaçan eski devlet başkanı Yanukoviç'le aynı sokakta komşu olabileceği iddia edildi.

09.12.2024 22:42
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Rusya'ya kaçan Beşar Esad'ın, başkent Moskova'da eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'le aynı sokakta yaşayabileceği iddia edildi.

ESAD'IN MOSKOVA'DAKİ PLANI BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Silahlı muhaliflerin 27 Kasım'da başlattıkları harekatın sonucunda yenilgiyi kabul edip Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçan Beşar Esad'ın bundan sonra ne yapacağı merak konusu oldu. Moskova'da piyasa değeri yaklaşık 60 milyon doları bulan 19 dairesi bulunan Esad'ın bu evlerden birinde yaşayabileceği belirtildi.

Esad, Moskova'da eski devlet başkanıyla komşu olabilir

ESKİ DEVLET BAŞKANIYLA AYNI SOKAKTA YAŞAYABİLİR

Rus medyasına göre, Beşar Esad ve ailesi Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in yaşadığı sokağa yerleşebileceği iddia edildi. Yanukoviç, Rus askeri birliklerini ülkeye çağırdığı gerekçesiyle, "devlete ihanet suçlamasıyla" hakkında açılan davada suçlu bulunmuş ve görevden azledilen Yanukoviç de Rusya'ya kaçmıştı. Yanukoviç'in Rusya'da şu anda nerede yaşadığının tam olarak bilinmediği kaydedildi.

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Son Dakika Dünya Esad, Moskova'da eski devlet başkanıyla komşu olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • özgür ertul:
    Hu hu komşu ! Oğlun geldi mi ? Geldi . Ne getirdi ? İnci boncuk . Kime kime ? Sana bana . Başka kime ? Kara kediye . Kara kedi nerede ? Ağaca çıktı . Ağaç nerde ? Balta kesti . Balta nerede ? Suya düştü . Su nerede ? İnek içti . İnek nerede ? Dağa kaçtı . Dağ nerede ? YANDI , BİTTİ ; KÜL OLDU !.. 80'li yıllarda öğrendiğimiz tekerlemenin haklı tarafı varmış . 7 6 Yanıtla
  • Efe:
    umarım işkence ettiğin insanların ahı ölmeden seni bulur. 7 2 Yanıtla
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