Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından kurulan yeni hükümet askeri anlamda ciddi bir hamlede bulundu. Ülkeden kaçan Esad'ın askerlerine af getirilirken, herkesin silahını teslim etmesi, üniformalarını çıkarıp kimliklerini teslim ederek HTŞ'ye teslim olmaları istendi.
Süreç devam ederken Şam'daki merkezlerden birinde kaydedilen görüntüler büyük ses getirdi. Merkeze gelen birçok Esad askerinin önce kayıt yaptırdıkları sonra da silahlarını teslim ettikleri görüldü.
Kimlikleri ile merkeze giren askerler önce masa başında oturan HTŞ unsurlarına kayıt işlemlerini yaptırdı sonrasında birtakım simgesel adımdan geçirildi.
Sıraya geçen kalabalık önce yerdeki Esad portresine basarak binanın önüne kadar gelirken burada silahlarını yere bıraktıktan sonra merkez binaya girdi.
NTV'nin servis ettiği videoda binanın önüne çok sayıda tabanca, el bombası ve uzun namlulu silahın bırakıldığı görülürken binaya girip işlemleri yaptıran kişilerin Suriye'deki sosyal yaşama adaptasyonlarının sağlandığı ifade ediliyor.
Son Dakika › Dünya › Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor - Son Dakika
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