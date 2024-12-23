Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor - Son Dakika
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Dünya

Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Beşar Esad Rusya'ya kaçarken rejime bağlı askerler de af kararı sonrası teker teker birliklere teslim olmaya başladı. Bölgeden servis edilen görüntülerde askerlerin kimliklerini göstererek içeri girdikleri, masa başında kayıt işlemleri yapıldıktan sonra Esad'ın çerçevesini çiğneyerek binaya girdikleri görülüyor.

23.12.2024 10:13
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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından kurulan yeni hükümet askeri anlamda ciddi bir hamlede bulundu. Ülkeden kaçan Esad'ın askerlerine af getirilirken, herkesin silahını teslim etmesi, üniformalarını çıkarıp kimliklerini teslim ederek HTŞ'ye teslim olmaları istendi.

Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor

GÖRÜNTÜLER ŞAM'DAKİ MERKEZDEN

Süreç devam ederken Şam'daki merkezlerden birinde kaydedilen görüntüler büyük ses getirdi. Merkeze gelen birçok Esad askerinin önce kayıt yaptırdıkları sonra da silahlarını teslim ettikleri görüldü.

Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor

MASA BAŞINDA KAYIT İŞLEMLERİ

Kimlikleri ile merkeze giren askerler önce masa başında oturan HTŞ unsurlarına kayıt işlemlerini yaptırdı sonrasında birtakım simgesel adımdan geçirildi.

Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor

ESAD'IN PORTRESİNE BASARAK İÇERİ GİRDİLER

Sıraya geçen kalabalık önce yerdeki Esad portresine basarak binanın önüne kadar gelirken burada silahlarını yere bıraktıktan sonra merkez binaya girdi.

Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor

SOSYAL YAŞAMA ADAPTASYONLARI SAĞLANACAK

NTV'nin servis ettiği videoda binanın önüne çok sayıda tabanca, el bombası ve uzun namlulu silahın bırakıldığı görülürken binaya girip işlemleri yaptıran kişilerin Suriye'deki sosyal yaşama adaptasyonlarının sağlandığı ifade ediliyor.

Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor

Politika, Suriye, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor - Son Dakika

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