Esad rejimi cips fabrikasında uyuşturucu üretip milyonlarca dolar kazanmış

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Başkent Şam'ın ücra bir köşesinde, artık terk edilmiş bir patates cipsi fabrikası, devrik Beşar Esad rejiminin karanlık ama açık sırlarından birini ortaya çıkarıyor.

ESAD'IN DEVRİLMESİNDEN BİRKAÇ GÜN SONRA BULUNDU

ABD'li CBS News ekibi, Orta Doğu'da ve ötesinde en popüler sokak uyuşturucularından biri olan Captagon'u yapmak için gereken temel kimyasallar olan endüstriyel ölçekte hidroklorik asit ve asetik asitle kaplı bir depo bularak tesise girdi. Hayat Tahrir el Şam (HTŞ) üyesi Ahmed Ebu Yakın, bu devasa yeraltı Captagon stokunun, muhalif grubun Esad'ı devirmesinden sadece birkaç gün sonra bulduklarını söyledi.

"ESAD REJİMİ BİR NESLİ YOK EDİYORDU"

CBS News ekibinin görüntülediği haplar, sevkiyata hazır büyük ev tipi volt regülatör kitleri yığınlarına doldurulmuş halde duruyor. Genellikle "fakirin kokaini" olarak adlandırılan Captagon, son derece bağımlılık yapan bir amfetamin türü uyarıcı olarak biliniyor. Yakın, haber kanalına "Buna bağımlı olan gençler için üzülüyoruz" dedi ve ekledi: "Esad rejimi bir nesli yok ediyordu ve zerre kadar umurunda değildi. Tek umursadıkları paraydı. Captagon'un Suriye'nin geleceğinde yeri yok. Her şeyi yok edeceğiz. Uyuşturucuyla ilgili her şeyi ortadan kaldıracağız."

YILDA 5 MİLYAR DOLAR KAZANMIŞ

Ve CBS News'a göre bu para inanılmaz ölçeklerde. TV kanalına konuşan analistler "Esad rejiminin bu ticaretten yılda 5 milyar dolar kazandığını, Suriye'nin resmi bütçesini gölgede bıraktığını ve iflas etmiş devlet için hayati bir can simidi haline getirdiğini tahmin ediyor."

GANİMET ONLARCA MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre her hapın üretimi sadece birkaç kuruşa mal oluyor ancak tek bir tablet için 20 dolara kadar satılabiliyor. Terk edilmiş fabrikada görülen ganimet potansiyel olarak onlarca milyon dolar değerinde. Mart 2023'te ABD Hazine Bakanlığı, Esad'ın iki kuzeni de dahil olmak üzere, "tehlikeli amfetamin" ile ilgili iddia edilen katılımları nedeniyle birkaç Suriyeliye yaptırım uyguladı.

O zamanlar Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi müdürü olan Andrea Gacki, kanala yaptığı açıklamada "Suriye, büyük kısmı Lübnan üzerinden kaçırılan, son derece bağımlılık yaratan Captagon üretiminde küresel bir lider haline geldi" dedi ve ekledi: "Müttefiklerimizle birlikte, Beşşar Esad rejimini yasadışı uyuşturucu geliriyle ve rejimin Suriye halkına yönelik baskısını sürdürmesini sağlayan diğer finansal araçlarla destekleyenleri sorumlu tutacağız."