Esad rejimi Fırat Nehri\'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG\'ye bıraktı

Dünya

27 Kasım'da Suriye'nin kuzeyinde yer alan Halep'te rejim güçleriyle çatışmaya başlayan muhalifler, başkent Şam'dan önce kritik konumda bulunan Humus'a kadar geldi. Son olarak muhalifler, rejim güçlerinin elinden Dera ve Suveyda kentlerinin kontrolünü de eline aldı. Ürdün sınırında yer alan Dera, 13 yıl önce Esad yönetimine karşı "ayaklanmanın beşiği" olarak sembolik öneme sahip.

ESAD, FIRAT'IN DOĞUSUNDAN ÇEKİLDİ

Bölgeden sıcak gelişmeler gelmeye devam ederken Esad'dan yeni bir karar geldi. Esed rejimi güçleri, ülkenin kuzeydoğusunda PKK/ YPG'yle işbirliği içinde varlık gösterdiği Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinden çekildi. Fırat Nehri'nin doğusundan çekilen rejim güçleri, Haseke ve Kamışlı'da kontrol altında tuttuğu bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı. Rejim ordusu dün de ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde konuşlu güçlerinin bazılarını çekmiş, il merkezini terör örgütü PKK/YPG'ye devretmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ TEHDİDİ BÜYÜYOR

Deyrizor il merkezi, havaalanı ve birçok stratejik noktayı PKK/YPG'ye devreden Suriye rejim ordusu ve İran destekli güçler, buradan başkent Şam ve Şam'a açılan kapı durumundaki Humus vilayetine hareket etmişti. Rejim güçlerinin çekilmesiyle eş zamanlı, Fırat Nehri'nin doğusuna doğru yayılmaya başlayan terör örgütü, uzun bir hatta geniş bir sahayı işgal ediyor.

Daha önce, Münbiç ilçesinin doğu yakasından güneye Irak sınırına ulaşan Fırat Nehri'nin büyük ölçüde doğusunu işgalinde tutan PKK/YPG, ülkenin orta ve güney kesimlerinde nehrin batısına yayılacak şekilde hareket ediyor. Rejim güçlerinin hakim olduğu ancak hızla çıktığı alana yayılan terör örgütü, bu sahanın kuzey ucundaki Münbiç'e doğru da ilerlemeye çalışıyor.