Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı - Son Dakika
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Dünya

Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı

Esad rejimi Fırat Nehri\'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG\'ye bıraktı

Muhaliflere karşı günlerdir alan kaybeden Suriye rejimi çekildiği bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'ye terk ediyor. Son olarak Fırat Nehri'nin doğusundan çekilen rejim güçleri, Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinde kontrol ettiği bölgeleri terör örgütünün işgaline bıraktı.

07.12.2024 12:25
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27 Kasım'da Suriye'nin kuzeyinde yer alan Halep'te rejim güçleriyle çatışmaya başlayan muhalifler, başkent Şam'dan önce kritik konumda bulunan Humus'a kadar geldi. Son olarak muhalifler, rejim güçlerinin elinden Dera ve Suveyda kentlerinin kontrolünü de eline aldı. Ürdün sınırında yer alan Dera, 13 yıl önce Esad yönetimine karşı "ayaklanmanın beşiği" olarak sembolik öneme sahip.

ESAD, FIRAT'IN DOĞUSUNDAN ÇEKİLDİ

Bölgeden sıcak gelişmeler gelmeye devam ederken Esad'dan yeni bir karar geldi. Esed rejimi güçleri, ülkenin kuzeydoğusunda PKK/ YPG'yle işbirliği içinde varlık gösterdiği Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinden çekildi. Fırat Nehri'nin doğusundan çekilen rejim güçleri, Haseke ve Kamışlı'da kontrol altında tuttuğu bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı. Rejim ordusu dün de ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde konuşlu güçlerinin bazılarını çekmiş, il merkezini terör örgütü PKK/YPG'ye devretmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ TEHDİDİ BÜYÜYOR

Deyrizor il merkezi, havaalanı ve birçok stratejik noktayı PKK/YPG'ye devreden Suriye rejim ordusu ve İran destekli güçler, buradan başkent Şam ve Şam'a açılan kapı durumundaki Humus vilayetine hareket etmişti. Rejim güçlerinin çekilmesiyle eş zamanlı, Fırat Nehri'nin doğusuna doğru yayılmaya başlayan terör örgütü, uzun bir hatta geniş bir sahayı işgal ediyor.

Daha önce, Münbiç ilçesinin doğu yakasından güneye Irak sınırına ulaşan Fırat Nehri'nin büyük ölçüde doğusunu işgalinde tutan PKK/YPG, ülkenin orta ve güney kesimlerinde nehrin batısına yayılacak şekilde hareket ediyor. Rejim güçlerinin hakim olduğu ancak hızla çıktığı alana yayılan terör örgütü, bu sahanın kuzey ucundaki Münbiç'e doğru da ilerlemeye çalışıyor.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Ülkenin güneyindeki Suveyda il merkezi de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

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Son Dakika Dünya Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Emir:
    Çekilse ne yazar ezip geliyoruz şama. 45 29 Yanıtla
  • Ahmet Erdogan:
    Kalan itleride biİmler temizler vesselam 27 13 Yanıtla
  • Süleyman kor:
    Her zaman zalim zalimledir fazla söze gerek yok Esad ve terör örgütleri zalimdir 26 7 Yanıtla
  • Emrullah null:
    bu işin içinde sanki bir işler dönüyor 20 2 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    bu savaş çok karıştı yaa 15 4 Yanıtla
  • İsmail Kalpan:
    Bu terslikte bir iş var 14 2 Yanıtla
  • Cengiz Giderer:
    Bu oyunun içinden bir oyun var da, bekleyip göreceğiz 10 2 Yanıtla
  • Güven Yılmaz:
    geliyor gelmekte olan 8 2 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Türkiye'nin Esad'a zerre kadar acımaması lazım 4 5 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Esat vatandaşına hayinlik yapiyor.muhalifler mutlaka esadı cezalandırmalı.düne kadar böyle düşünmiyordum.ama hayinlik yapan bir devlet başkanı var. 5 2 Yanıtla
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