Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye\'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor

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En çok bu görüntü Esad\'ı üzecek! Putin, yeni Suriye\'ye çabuk alıştı

Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında Suriye'ye dönmek için Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Sınır kapısında sabahın erken saatlerinde sıraya giren Suriyeliler, İl Göç İdaresi bünyesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemlerini yaptırıyor. İşlemleri tamamlanan Suriyeliler, daha sonra ülkelerine dönüyor.

"SAVAŞ BİTTİ ÜLKEMİZE DÖNMEYE KARAR VERDİK"

13 yaşındaki Helin Hasan, 2 yaşında Türkiye'ye geldiğini, Türk halkına teşekkür ettiklerini belirterek, "Savaş bitti artık ülkemize dönmeye karar verdik. Hayat artık bizim için yeni başlıyor" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDERİM"

11 yıl önce Türkiye'ye geldiğini dile getiren Hasan Hasan ise Türk halkına misafirperverlikleri için teşekkür etti. Suriye'de savaşın bitmesinin ardından ailesi ile ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Hasan, "Bizi Türkiye'de çok iyi ağırladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederim." dedi.

Hadi Muhammet Abdullah da 6 yıl önce Türkiye'ye geldiğini, Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkesine döneceği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Abdullah, 6 yıldır Şam'da yaşayan annesine kavuşacağını dile getirdi.

"ESED GİTTİ, SAVAŞ BİTTİ"

Suriyelilerden Adem Muhammed Zin memleketi Şam'a gitmek üzere yola koyulduklarını söyledi. Ülkesinin yıllar sonra kurtarılmasını sevinçle karşıladıklarını belirten Zin, "Allah'a şükür yolumuz açıldı, Esed gitti, savaş bitti. 10 yıldır İstanbul'daydım. Türklerden Allah razı olsun, bizlere çok yardım etti." dedi. Ali Hasiko ise memleketleri Hama'ya dönmek için 12 yıldır beklediklerini dile getirdi. Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Hasiko, "Türkiye'ye bize kapılarını açtığı için teşekkür ederim." diye konuştu.

"ELHAMDÜLİLLAH SAVAŞ BİTTİ"

İbrahim El Muta da 6 kişilik ailesiyle Hama'ya gitmek için beklediklerini ifade etti. Yaklaşık 11 yıldır Türkiye'de olduklarını belirten El Muta, "Elhamdülillah savaş bitti. Türkiye çok güzel ama vatanımız Suriye." dedi. Çocukları ve torunlarıyla sıra bekleyen Hana Hasiko da Türkiye ve Suriye'nin kardeş olduğunu dile getirerek, "Her şey için teşekkür ederiz, artık evlerimize gidiyoruz." ifadelerini kullandı.