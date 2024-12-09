Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor - Son Dakika
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Dünya

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor

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Silahlı muhalif grupların 61 yıllık Baas rejimine son vermesinin ardından Suriye'ye dönmek isteyen Türkiye'deki sığınmacılar Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. 11 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirten bir sığınmacı "Türkiye çok güzel ama vatanımız Suriye" dedi.

09.12.2024 15:27  Güncelleme: 15:43
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Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında Suriye'ye dönmek için Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Sınır kapısında sabahın erken saatlerinde sıraya giren Suriyeliler, İl Göç İdaresi bünyesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemlerini yaptırıyor. İşlemleri tamamlanan Suriyeliler, daha sonra ülkelerine dönüyor.

"SAVAŞ BİTTİ ÜLKEMİZE DÖNMEYE KARAR VERDİK"

13 yaşındaki Helin Hasan, 2 yaşında Türkiye'ye geldiğini, Türk halkına teşekkür ettiklerini belirterek, "Savaş bitti artık ülkemize dönmeye karar verdik. Hayat artık bizim için yeni başlıyor" diye konuştu.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDERİM"

11 yıl önce Türkiye'ye geldiğini dile getiren Hasan Hasan ise Türk halkına misafirperverlikleri için teşekkür etti. Suriye'de savaşın bitmesinin ardından ailesi ile ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Hasan, "Bizi Türkiye'de çok iyi ağırladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederim." dedi.

Hadi Muhammet Abdullah da 6 yıl önce Türkiye'ye geldiğini, Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkesine döneceği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Abdullah, 6 yıldır Şam'da yaşayan annesine kavuşacağını dile getirdi.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor

"ESED GİTTİ, SAVAŞ BİTTİ"

Suriyelilerden Adem Muhammed Zin memleketi Şam'a gitmek üzere yola koyulduklarını söyledi. Ülkesinin yıllar sonra kurtarılmasını sevinçle karşıladıklarını belirten Zin, "Allah'a şükür yolumuz açıldı, Esed gitti, savaş bitti. 10 yıldır İstanbul'daydım. Türklerden Allah razı olsun, bizlere çok yardım etti." dedi. Ali Hasiko ise memleketleri Hama'ya dönmek için 12 yıldır beklediklerini dile getirdi. Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Hasiko, "Türkiye'ye bize kapılarını açtığı için teşekkür ederim." diye konuştu.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor

"ELHAMDÜLİLLAH SAVAŞ BİTTİ"

İbrahim El Muta da 6 kişilik ailesiyle Hama'ya gitmek için beklediklerini ifade etti. Yaklaşık 11 yıldır Türkiye'de olduklarını belirten El Muta, "Elhamdülillah savaş bitti. Türkiye çok güzel ama vatanımız Suriye." dedi. Çocukları ve torunlarıyla sıra bekleyen Hana Hasiko da Türkiye ve Suriye'nin kardeş olduğunu dile getirerek, "Her şey için teşekkür ederiz, artık evlerimize gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye\'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor

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Son Dakika Dünya Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Gulsum Bolat:
    bundan sonrası inşallah hepimiz için en iyisi olur 62 0 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    kim ister vatanını evini terketmek,itilmek, bişey olduğunda herseferinde suclanmak, yolunuz açık olsun Allah'ım tüm mazlumların yardımcısı olsun... 31 2 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger:
    Allah yar ve yardımcınız olsun. Yolunuzu açık eylesin inş. 16 2 Yanıtla
  • Yusuf Dülger:
    aman yaralamadan gidin kurban olayim sizi dönüs kapisi yani türkiye girisi kapataniz kimseyi geri almayin lütfen 8 4 Yanıtla
  • ZaZa null:
    Biraz haber yapın kardeşim gelen herkese ev ve arazi verilecek geç kalmayın diye haber yapalım, adam kalmaz memlekette,herseyi bizmi söyleyelim 6 5 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    ESADIN DEVRİLMESİNE ÇOK SEVİNDİM HEMDE ÇOOOK SEVİNMEMİN NEDENİ EV SAHİPLERİNE BÜYÜK DARBE İNDİRDİ 600 BİNE YAKIN KİRALIK DAİRE BOŞALIYOR FİYATLAR DÜŞECEK 9 1 Yanıtla
  • Orhan Ceylan:
    Orda kalan öteberilerini getirmek için gidiyorlar 0 0 Yanıtla
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