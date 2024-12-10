Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon

Geniş Video İzle

MİT tarafından, Suriye Kamışlı'da Esad rejiminden kalan füze, ağır silah ve mühimmatları, bölgeden kaçırmaya çalışan PKK/YPG terör örgütünün konvoyuna operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda silah yüklü 12 TIR, 2 tank ve 2 mühimmat deposu imha edildi.

10.12.2024 18:59  Güncelleme: 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esad rejiminin devrilmesinin ardından bölgedeki gelişmeleri hassasiyetle takip eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'deki PKK/ YPG konvoyuna operasyon düzenledi. Kamışlı'da Esad rejiminden kalan füze, ağır silah ve mühimmatları, bölgeden kaçırmaya çalışan PKK/YPG terör örgütünün konvoyuna düzenlenen operasyonda silah yüklü 12 TIR, 2 tank ve 2 mühimmat deposu imha edildi.

PKK KONVOYUNA OPERASYON

MİT, Esad rejiminin son bulması sonrasında saha ajanları vasıtasıyla bölgedeki gelişmeleri takibe aldı. Örgütün, Esad rejimiyle yaptığı anlaşmalarla rejimden devraldığı füze, mühimmat, ağır silah ve tanklara el koyduğu ve kendi depolarına taşımaya başladığı tespit edildi. Örgüt mensuplarının karanlıktan faydalanarak füze ve mühimmatları TIR'lara yüklediği ve konvoy halinde bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı belirlendi. Bunun üzerine operasyon düzenlenerek konvoyda yer alan füze ve ağır silah yüklü 12 TIR, 2 tank ve 2 mühimmat deposu imha edildi.

OPERASONLAR DEVAM EDECEK

Örgütün, gasp ettiği Suriye halkına ait askeri ekipman ve teçhizatı Türkiye'ye yönelik kullanmayı planladığı belirtildi. MİT kaynaklarınca, Suriye'de oluşan durumda, terör örgütünün sınırda yuvalanıp Türkiye'ye yönelik faaliyet göstermesine müsamaha gösterilmeyeceği ve terör örgütüne yönelik operasyonların devam edeceği kaydedildi.

Esad rejiminin silah füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Kamışlı'ya operasyon
Esad rejiminin silah füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Kamışlı'ya operasyon
Esad rejiminin silah füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Kamışlı'ya operasyon
Esad rejiminin silah füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Kamışlı'ya operasyon
Esad rejiminin silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Kamışlı'ya operasyon
Esad rejiminin silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Kamışlı'ya operasyon
Esad\'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye\'den Suriye\'ye büyük operasyon

Operasyon, Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, Terör, Dünya, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Akın:
    İyi bi iş yapmışsınız bari, şu apo yu da serbest bırakma fikrinden vazgeçin, böyle vurun bitirin işte 75 7 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    İyi yapmışlar. ellerine sağlık mit 53 4 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Harika ama bahçeliyi ne yapacağız 37 13 Yanıtla
  • kamer tekeş:
    izlerken,zevkten 4 köşe olanlar? ?????? 23 5 Yanıtla
  • Enes Erdoğan:
    Dün bu haberi İsrail vurdu diye lanse ettiniz bugün ise Türkiye vurdu diye manşet atıyorsunuz, çoğu haberlerinizin doğruluk payı yok heralde ?? 9 17 Yanıtla
  • Ramazan Katırcı:
    Görüntüyü izledik de görüntünün kenarında saat tarih bölümü herhalde oralar okunmuyor... Ellerine sağlık diyelim.atesleri bololur inşallah 22 4 Yanıtla
  • k K:
    inananalimmi patron 4 9 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    vay sahtekarlara bak bunlarida bize karşı kullanacaklardı adiler 9 2 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    Apo'yu serbest bırakma fikrine inandınmı sen. O da planın parçasıydı, reis uluslararasına diyecek biz barışı istedik ama onlar istemedi diyecek. Şuan hiç ses çıkıyormu dışardan. Apo yu serbest bırakanın siyasi hayatı biter bunı düşşnmediler mi sanıyorsun :) 3 1 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Abd nin sesi fazla çıktı galiba pkk ile beraber conilerde uçmuş 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
18:34 Esad’la ilgili “Türkiye“ iddiasına Dışişleri’nden yalanlama Esad'la ilgili "Türkiye" iddiasına Dışişleri'nden yalanlama
18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’nin bölünmesine izin vermeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz
18:04 Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu
01:51 Suriyeli ünlü ismin cesedi Sednaya Hapishanesi’nde bulundu Suriyeli ünlü ismin cesedi Sednaya Hapishanesi'nde bulundu
01:27 Sağlıkta istihdam kararı 26 binin üzerinde personel alınacak Sağlıkta istihdam kararı! 26 binin üzerinde personel alınacak
01:18 Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı ile Suriye’yi görüştü Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü
01:15 ABD’den, Suriye topraklarını işgal eden İsrail ile ilgili dikkat çeken açıklama ABD'den, Suriye topraklarını işgal eden İsrail ile ilgili dikkat çeken açıklama
01:09 Rötarlı uçuslarda yeni dönem Yolcuya tazminat ödeyecekler Rötarlı uçuslarda yeni dönem! Yolcuya tazminat ödeyecekler
00:37 ABD: Suriye halkı Esad’ı ülkeye geri getirip yargılamak istiyor ABD: Suriye halkı Esad'ı ülkeye geri getirip yargılamak istiyor
00:28 Esad’ın zindanından kan donduran bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu Esad'ın zindanından kan donduran bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu
00:14 Esad’ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi Esad'ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 19:56:29. #1.13#
SON DAKİKA: Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.