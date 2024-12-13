Esad rejiminin yıkılması sonrası ülkenin sahip olduğu tonlarca kayıp kimyasal endişe endişe yarattı - Son Dakika
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Esad rejiminin yıkılması sonrası ülkenin sahip olduğu tonlarca kayıp kimyasal endişe endişe yarattı

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Suriye'de Esad rejiminin yıkılması sonrası ülkenin sahip olduğu tonlarca kimyasal silahın akıbeti belirsiz. Uluslararası denetçilerin raporlarına göre, 360 tondan fazla hardal gazı ve 5 ton sarin gazı hammaddesi kayıp durumda.

13.12.2024 11:22
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Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasının ardından ülkenin sahip olduğu tonlarca kimyasal silahın akıbeti belirsizliğini koruyor. Uluslararası denetçilerin raporuna göre, 360 tondan fazla hardal gazı ve 5 ton sarin gazı hammaddesi kayıp durumda.

Washington Post gazetesinin elde ettiği 2016 tarihli gizli soruşturma belgelerine göre, Suriyeli yetkililer bu tehlikeli silahların "trafik kazaları sırasında kaybolduğunu" iddia etti. Ancak uzmanlar, silahların bir kısmının kasıtlı olarak saklandığından şüpheleniyor.

George Mason Üniversitesi'nden silahsızlanma uzmanı Gregory Koblentz, durumun ciddiyetine dikkat çekerek, "Esad rejimi devrilmiş olsa da kimyasal silahların gölgesi hala Suriye'nin üzerinde. Bu silahların teröristler veya çıkar grupları tarafından ele geçirilme riski her geçen gün artıyor" açıklamasında bulundu.

Suriye'de merkezi otoritenin çökmesi ve özellikle doğu bölgelerinde IŞİD gibi terör örgütlerinin varlığı, kayıp kimyasal silahların akıbetini uluslararası toplum için büyük bir endişe kaynağı haline getirdi. Birkaç damlası bile ölümcül olan sinir gazları ve Birinci Dünya Savaşı döneminden kalma hardal gazlarının yanlış ellere geçmesi durumunda yaşanabilecek felaketler, bölge ülkelerini ve tüm dünyayı tedirgin ediyor.

Ana muhalif grup Hayat Tahrir el- Şam'ın (HTS) başkent Şam ve diğer büyük şehirlerde kontrolü sağlamaya çalıştığı bu kritik dönemde, Batılı ülkeler ve silah denetim yetkilileri acil önlemler alınması çağrısında bulunuyor.

Esad rejiminin yıkılması sonrası ülkenin sahip olduğu tonlarca kayıp kimyasal endişe endişe yarattı

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad rejiminin yıkılması sonrası ülkenin sahip olduğu tonlarca kayıp kimyasal endişe endişe yarattı - Son Dakika

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