Esad, Trump'tan yardım istedi: Şam'dan gelenleri durdurursanız İran'dan koparım - Son Dakika
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Dünya

Esad, Trump'tan yardım istedi: Şam'dan gelenleri durdurursanız İran'dan koparım

Esad, Trump\'tan yardım istedi: Şam\'dan gelenleri durdurursanız İran\'dan koparım

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, "Suriye bir karmaşa, bu bizim savaşımız değil ve ABD'nin bununla hiçbir ilgisi olmamalı" açıklamasının arka planı belli oldu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Trump'tan yardım istediği, "Ben İran ve Hizbullah'tan kopayım siz de Şam'a gelenleri durdurun, bana yardım edin." teklifinde bulunduğu öğrenildi.

07.12.2024 22:24
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Muhaliflerin Şam'a girmeye başladığı Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad iyice köşeye sıkıştı. İran ve Rusya'dan beklediği desteği göremeyen Esad, son çare ABD'nin kapısını çaldı.

ESAD'DAN ABD'YE YARDIM ÇAĞRISI

Bloomberg'in haberine göre, Esad iktidarda kalabilmek için hem Joe Biden hem de seçilmiş başkan Donald Trump ile temaslar kurmaya çalışıyor. Biden ve Trump'tan yardım isteyen Esad'ın, "Ben İran ve Hizbullah'tan kopayım siz de Şam'a gelenleri durdurun, bana yardım edin." teklifinde bulunduğu iddia edildi.

"ESAD'I DEVİRMEK İÇİN BÜYÜK BİR HAMLEYE HAZIRLANIYORLAR"

Öte yandan Trump, Suriye'deki gelişmelere ilişkin ilk kez konuştu. Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, " Suriye'deki muhalif savaşçılar, daha önce benzeri görülmemiş bir hamleyle, son derece koordineli bir saldırıyla çok sayıda şehri tamamen ele geçirdi ve şu anda Şam'ın dış mahallelerinde, Esad'ı devirmek için çok büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor" dedi.

"RUSYA'NIN DEVREYE GİRMESİYLE KIYAMETİN KOPTUĞU YER BURASIDIR"

Trump ayrıca "Rusya, Ukrayna'ya çok bağlı olduğu ve orada 600 binden fazla askerini kaybettiği için, yıllardır koruduğu Suriye'deki bu gerçek yürüyüşü durduramayacak gibi görünüyor. Eski Başkan Obama'nın ÇÖLDEKİ KIRMIZI ÇİZGİ'yi koruma taahhüdünü yerine getirmeyi reddettiği ve Rusya'nın devreye girmesiyle kıyametin koptuğu yer burasıdır. Ancak şimdi onlar da, muhtemelen Esad'ın kendisi gibi, çekilmeye zorlanıyorlar ve bu aslında onların başına gelebilecek en iyi şey olabilir. Obama'yı aptal durumuna düşürmek dışında Rusya'nın Suriye'de pek bir çıkarı olmadı" diye yazdı.

"MÜDAHİL OLMAYALIM"

Trump açıklamasını "Her halükarda, Suriye bir karmaşa ama bizim dostumuz değil ve Suriye'de olanların Amerika'yı ilgilendiren bir tarafı yok. Bu bizim savaşımız değil. Olayları kendi akışına bırakalım. Müdahil olmayalım" ifadeleri ile sonlandırdı.B

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Son Dakika Dünya Esad, Trump'tan yardım istedi: Şam'dan gelenleri durdurursanız İran'dan koparım - Son Dakika

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