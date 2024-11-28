Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi

Geniş Video İzle

Suriye'nin Halep ilinde Beşşar Esed rejimi ile Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında çıkan çatışmalarda HTŞ, 32 bölgeyi ele geçirdi. Çatışmalarda 75 HTŞ militanının hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgeden kaçan 10 bin sivilin İdlib kırsalına sığındığı ve Rus hava kuvvetlerinin HTŞ üslerine saldırı düzenlediği belirtildi.

28.11.2024 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında, Halep ilinin kırsalında çatışmalar yaşanıyor.

32 BÖLGEYİ ELE GEÇİRDİLER

Sabah erken saatlerde başlayan çatışmalarda HTŞ'ye bağlı silahlı gruplar, Halep'in batı kırsalında Esed rejimi kontrolündeki Akil Tepesi, El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ?Kefer Besme, Basartun, Hur, Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra ve Uveycil köylerini ele geçirdi.

Esed'e karşıtı Halep'te taarruz başlatan Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi

HALEP'İN 8 KİLOMETRE YAKININA YAKLAŞTILAR

Rejim karşıtı silahlı gruplar Halep kent merkezinin 8 kilometre yakınına kadar geldi, çatışmalar devam ediyor. Böylece HTŞ'nin bugün kontrolünü ele geçirdiği bölge 138 kilometrekarelik bir alana ulaştı. Esed rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim yerlerini, karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Esed'e karşıtı Halep'te taarruz başlatan Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi

10 BİN SİVİL İDLİB'E SIĞINIYOR

Rejim ile HTŞ arasındaki çatışmalar devam ederken, bölgedeki çatışmalardan kaçan 10 bin sivil de İdlib kırsalına sığınıyor.

Esed'e karşıtı Halep'te taarruz başlatan Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
Halep\'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi

Esed Rejimi, Esed Rejimi, Beşşar Esed, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, İdlib, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Hakan Kuvvet:
    Lübnan da ateş kes Suriye de start 37 2 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    bunlarda türkiyeye gelsin nasıl olsa akp bedava bakıyor 23 11 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    İsrail in Suriye yi insansizlastirma politikasi.. Türkiye israile mudahale etmeli.. adim adim bu yangin bize geliyor.. 10 6 Yanıtla
  • Deniz Cam:
    Mert sen çok hayal kuruyorsun hayal kuranı çok şekerler biliyorsundur 2 6 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    nato mucah(İT)leri patronları İsrail için devrede. BOP işliyor, eşbaşkanı görevinde hamdolsun!(!) 4 2 Yanıtla
  • gurcan dikici:
    esad bunların alayını ziker 0 5 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Biz mevcut olanları göndermeye çalışırken binlercesi daha ülkemize geleceğe benziyor ben bu yorumu yazarken gelmiş olabilirler. 2 3 Yanıtla
  • null:
    adım adım tek dünya devleti projesi tıkır tıkır işliyor. ! i pet goat 2 kısa video var youtbe de izlemenizi tavsiye ederim . 2012 de yayınladılar yahuiler 12 senede videoda yayınladığı her adımı problemsiz astılar . bunların en büyük desdekcisi dünya ulkelerinin halklarınin yapmış oldukları seçim sonuçları ile getirilen liderleri halk lar seçti sanmalaridir . oysa gerçekte onların seçmiş olduklarını bizler halk olarak onayliyoruz ve onlara hizmette yarışın dünya liderleri ! 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
11:15 Ankara’da üst geçitten atlayan kadın feci şekilde can verdi Ankara'da üst geçitten atlayan kadın feci şekilde can verdi
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
09:32 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
15:10 Yenidoğan Çetesi sanığı doktordan enteresan sözler Yenidoğan Çetesi sanığı doktordan enteresan sözler
15:08 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti
15:03 Adalet Bakanı Tunç’tan Özgür Özel’e: İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e: İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin
14:58 Görüntüsü olay olmuştu Cezaevinden firar etti, akla ilk gelecek yerde yakalandı Görüntüsü olay olmuştu! Cezaevinden firar etti, akla ilk gelecek yerde yakalandı
14:53 Gazze’deki Saldırılarda Can Kaybı 44 Bini Aştı Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 44 Bini Aştı
14:53 Batman Belediyesi’nden eski belediye başkanı Gülistan Sönük’e tepki Batman Belediyesi'nden eski belediye başkanı Gülistan Sönük'e tepki
14:52 Mesut Özil’den TFF başkanlığı iddialarına yanıt Mesut Özil'den TFF başkanlığı iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 11:46:54. #1.13#
SON DAKİKA: Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.