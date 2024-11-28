Halep\'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi

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adım adım tek dünya devleti projesi tıkır tıkır işliyor. ! i pet goat 2 kısa video var youtbe de izlemenizi tavsiye ederim . 2012 de yayınladılar yahuiler 12 senede videoda yayınladığı her adımı problemsiz astılar . bunların en büyük desdekcisi dünya ulkelerinin halklarınin yapmış oldukları seçim sonuçları ile getirilen liderleri halk lar seçti sanmalaridir . oysa gerçekte onların seçmiş olduklarını bizler halk olarak onayliyoruz ve onlara hizmette yarışın dünya liderleri !