Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle - Son Dakika
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Dünya

Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle

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New York Times ekibi, Suriye'de Rus askeri konvoyuna denk geldiği anları paylaştı. Görüntülerde Rusların S-400'ler de dahil olmak üzere bütün ağır silahlarını çektiği görüldü.

17.12.2024 08:00  Güncelleme: 08:10
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Suriye'nin 13 yıllık iç savaşında Esad'ı desteklemek için Hmeymim'deki hava üssünü ve Tartus'taki deniz üssünü kullanan Rusya askeri varlıklarını toplamaya başladı.

KARGO UÇAKLARINA YÜKLENDİ

ABD'li teknoloji şirketi Maxar tarafından yayınlanan uydu görüntülerinde askeri teçhizatların kargo uçaklarına yüklendiği görüldü.

Esed'i yamacına alan Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle

RUS KONVOYU İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Bu görüntülerin ardından bir video da Lazkiye'den çıktı. Lazkiye'den ayrılan Rus konvoyunu New York Times ekibi görüntüledi.

Esed'i yamacına alan Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle

Taşınan silahlar arasında zırhlı personel taşıyıcıların yanı sıra çok sayıda S-400 bataryasının da olduğu görüldü.

Esad\'a kol kanat geren Putin\'den Suriye\'de dikkat çeken hamle

Savaş ve Çatışma, Politika, New York, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mehmet Aydın:
    Rusya'dan alınan S 400 ler demektir ki tamamen çöp oldu kulanmak hayal oldu bir kazıkta ordan 45 162 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Suriye Kötüydü, daha da kötüye gidecek. 47 85 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Çekilmese iyiydi.Birileri sahayı boşaltıyor.Büyük plan başlıyor.Bence Suriye’de kötü şeyler olacak.Lazkiye zaten Suriye’nin denize açılan tek kapısı.Umarım beklenen olmaz. 44 16 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    putin baba adamsın. ama ortağın fıs çıktı 15 37 Yanıtla
  • Sami Kuru:
    bunu nerden çıkardın nasıl anladın Türkiyeye nasıl bagladın 33 7 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    İtrail kafiri bizim sınırlarımızdan denize açılamadı bence yukardan şam üzerinden lazkiyeden açılacak denize çünkü htş baskentti halepe taşıyacaz lafları etti demekki böyle anlaştılar 7 2 Yanıtla
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