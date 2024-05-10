Eşek arıları, Gazze\'de İsrail askerlerini hastanelik etti

Dünya

Gazze Şeridi'nde eşek arısı tarafından saldırıya uğrayan 12 İsrail askeri hastanelik oldu.

Olay, Gazze Şeridi'nin sınır bölgesinde İsrail ordusunun yürüttüğü askeri operasyon sırasında olay meydana geldi.

TANK, KOVANIN ÜZERİNDEN GEÇİNCE OLANLAR OLDU

Times of Israel'de yer alan haberde bir İsrail tankının, büyük bir eşek arısı kovanının üzerinden geçmesi sonucu çok sayıda eşek arısı alana yayıldı. Askerleri sokan arılar 12 askeri hastanelik etti. Yaralanan askerlerin birinin durumunun orta, diğer 11'inin ise hafif yaralı olduğunu öğrenildi.