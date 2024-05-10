Eşek arıları, Gazze'de İsrail askerlerini hastanelik etti - Son Dakika
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Dünya

Eşek arıları, Gazze'de İsrail askerlerini hastanelik etti

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İsrail işgali altında bulunan Gazze Şeridi'nin güneyinde, eşek arıları tarafından sokulan 12 İsrail askeri yaralandı.

10.05.2024 20:02
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Gazze Şeridi'nde eşek arısı tarafından saldırıya uğrayan 12 İsrail askeri hastanelik oldu.

Olay, Gazze Şeridi'nin sınır bölgesinde İsrail ordusunun yürüttüğü askeri operasyon sırasında olay meydana geldi.

TANK, KOVANIN ÜZERİNDEN GEÇİNCE OLANLAR OLDU

Times of Israel'de yer alan haberde bir İsrail tankının, büyük bir eşek arısı kovanının üzerinden geçmesi sonucu çok sayıda eşek arısı alana yayıldı. Askerleri sokan arılar 12 askeri hastanelik etti. Yaralanan askerlerin birinin durumunun orta, diğer 11'inin ise hafif yaralı olduğunu öğrenildi.

Eşek arıları, Gazze\'de İsrail askerlerini hastanelik etti
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eşek arıları, Gazze'de İsrail askerlerini hastanelik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yusuf Çarman: Tüm İslam aleminin yapamadığını yapmış kurban olduklarım. 68 3 Yanıtla
  • Okan: arilarla savaş kazanılmaz boş haber yapmayın 10 12 Yanıtla
    Enver Atabey: imansizlarla savaş kazanılmaz 12 2
  • ferhat eser: canım Amerikam senden başka ne baş kaldıran nede ses çıkaran var birde mazlumların duası tabi hak yerini bulur elbet 2 1 Yanıtla
  • Mecit Suiçmez: Rabbim nelere kadirsin. Elhamdülillah 2 0 Yanıtla
  • Ali null: Allahım o arıları ebabil kuşuna döndürsün 1 0 Yanıtla

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