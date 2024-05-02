Kazakistan'da Eski Ekonomi Bakanı Eşi İle Şiddet Uyguladığı Anlar Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Kazakistan'da Eski Ekonomi Bakanı Eşi İle Şiddet Uyguladığı Anlar Görüntülendi

Kazakistan'ın eski ekonomi bakanı ve iş adamı Kuandyk Bishimbayev'ın eşini öldürmeden önce sekiz saat boyunca şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Bishimbayev, suçsuz olduğunu iddia etse de, sonunda mahkemede eşini dövdüğünü ve 'kazara' ölümüne neden olduğunu kabul etti. Nukenova'nın ölümü, ülkede büyük tepki çekti ve aile içi şiddetle mücadele konusunda yeni yasaların çıkarılması çağrılarına yol açtı.

02.05.2024 16:50  Güncelleme: 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 yaşındaki eşi Saltanat Nukenova'yı öldürmekle yargılanan 44 yaşındaki Kazakistan'ın eski ekonomi bakanı ve iş adamı Kuandyk Bishimbayev'ın eşini öldürmeden önce sekiz saat boyunca şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Bishimbayev, suçsuz olduğunu iddia etse de, sonunda mahkemede eşini dövdüğünü ve "kazara" ölümüne neden olduğunu kabul etti. 2018'de rüşvetten hüküm giymiş olan Bishimbayev, on yıllık cezasının sadece iki yılını çektikten sonra affedilmişti.

Nukenova'nın cesedi, eşinin bir akrabasına ait Astana'daki BAU restoranında bulundu. Güvenlik kamerası kayıtları, Bishimbayev'in eşini saçlarından tutarak kameranın görüş alanından çektiğini gösterdi. Nukenova'nın annesi, kızının sekiz saat boyunca işkence gördüğünü ve kızının, kafasına aldığı darbeler sonucu beyin travması nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Bishimbayev'in avukatları başlangıçta Nukenova'nın ölüm nedeni olarak gösterilen tıbbi delilleri sorguladı ve Bishimbayev'in eşini kıskanç ve şiddet eğilimli olarak göstermeye çalıştı. Ancak, mahkemede Nukenova'nın Bishimbayev'e saldırdığını gösteren hiçbir güvenlik kamerası görüntüsü sunulmadı.

Restoran çalışanlarının sağlık ekiplerinin çağırmasına izin verilmedi ve teknik bir arıza bahanesiyle güvenlik kamerası kayıtlarının silinmesi talimatı verildi.

Bu dava, Kazakistan'da ilk kez çevrimiçi olarak yayınlanarak 19 milyon kişiye açık hale getirildi. Nukenova'nın ölümü, ülkede büyük tepki çekti ve aile içi şiddetle mücadele konusunda yeni yasaların çıkarılması çağrılarına yol açtı. On binlerce kişi, suçluların hesap vermesini sağlayacak yeni yasalar için dilekçe imzaladı. Senatörler, eş şiddetini sertleştiren ve "Saltanat Yasası" olarak adlandırılan yasaları onayladı.

Nukenova'nın kardeşi Aitbek Amangeldy, kız kardeşinin trajik kaderinin Kazakistan'da aile içi şiddet hakkındaki tutumları değiştirdiğine inandığını belirtti. 1 Nisan'daki mahkeme oturumunda Bishimbayev, Nukenova'nın ailesinden özür diledi ve "Ölümünü kabullenmek benim için her zaman çok zordu. Özür dilerim. Affedilmeyi beklemiyorum ama bu benim sorumluluğum," dedi.

Eşini öldürmekten yargılanan Kazakistan eski Ekonomi Bakanı Kuandyk Bishimbayev'in eşine şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Eşini öldürmekten yargılanan Kazakistan eski Ekonomi Bakanı Kuandyk Bishimbayev'in eşine şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Eşini öldürmekten yargılanan Kazakistan eski Ekonomi Bakanı Kuandyk Bishimbayev'in eşine şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Eşini öldürmekten yargılanan Kazakistan eski Ekonomi Bakanı Kuandyk Bishimbayev'in eşine şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Eşini öldürmekten yargılanan Kazakistan eski Ekonomi Bakanı Kuandyk Bishimbayev'in eşine şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Kazakistan, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kazakistan'da Eski Ekonomi Bakanı Eşi İle Şiddet Uyguladığı Anlar Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi
14:51 Münevver Karabulut’un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum Münevver Karabulut'un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum
13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
17:20 Kriz giderek büyüyor TFF’den imza sayısına itiraz Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 18:35:55. #1.11#
SON DAKİKA: Kazakistan'da Eski Ekonomi Bakanı Eşi İle Şiddet Uyguladığı Anlar Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement