Esir Rus askeri silah arkadaşlarının Ukrayna'ya verdiği zararı görünce gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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Esir Rus askeri silah arkadaşlarının Ukrayna'ya verdiği zararı görünce gözyaşlarını tutamadı

21.03.2022 14:50

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntüde, esir Rus askerine Rus ordusunun Ukrayna'da neler yaptığı izletildi. Saldırı videolarını izleyen esir asker gözyaşlarına hakim olamadı.

Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaşta 26. güne girilirken iki ordu arasında yaşanan savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Rus ordusu sivil halkı bombalamaya devam ederken, Ukrayna ordusu ve sivil halk işgale karşı yaptıkları direnişi sürdürüyor. Öte yandan gün içerisinde Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda esir Rus askerinin görüntüleri gündem oldu.

Esir Rus askeri silah arkadaşlarının Ukrayna'ya verdiği zararı görünce gözyaşlarını tutamadı

RUS ORDUSUNUN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERDİLER

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, esir alınan Rus askerine telefondan Rus ordusunun Ukrayna'ya verdiği hasar izletildi. Görüntüleri izleyen Rus askeri ise gözyaşlarına hakim olamadı. Esir Rus askeri konu hakkında bir yorumda bulunmadı.

Esir Rus askeri silah arkadaşlarının Ukrayna'ya verdiği zararı görünce gözyaşlarını tutamadı

14 BİN 700 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 14 bin 700 askerini, 96 uçağını, 118 helikopterini ve 476 tankını kaybettiği bildirildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-21 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı. Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14 bin 700 asker öldürüldü, Ruslara ait 96 uçak, 118 helikopter, 476 tank, 1487 zırhlı araç, 230 top, 74 roketatar sistemi ve 44 hava savunma sistemi imha edildi.

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