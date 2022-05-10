Eski ABD Başkanı Trump'ın Twitter yasağı kaldırılıyor! Kararı Elon Musk duyurdu - Son Dakika
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Eski ABD Başkanı Trump'ın Twitter yasağı kaldırılıyor! Kararı Elon Musk duyurdu

10.05.2022 21:11
Eski ABD Başkanı Trump'ın Twitter yasağı kaldırılıyor! Kararı Elon Musk duyurdu

Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın alarak dünya gündemine oturan Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'daki yasağını kaldıracağını belirterek, söz konusu yasağı "ahlaki olarak yanlış ve tamamen gereksiz" olduğunu ifade etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın twitter hesabı, 2021'deki Kongre baskınını teşvik ettiği gerekçesiyle kapatıldı. Twitter'ın yeni patronu Elon Musk'ın platformdaki ilk icraatı Donald Trump hakkında olacak.

Musk, Financial Times tarafından çevrim içi olarak düzenlenen "Future of the Car (Arabanın Geleceği)" etkinliğinde bir konuşma yaptı. Trump'ın Twitter'daki yasağını kaldıracağını söyleyen Musk, söz konusu yasağı "ahlaki olarak yanlış ve tamamen gereksiz" olarak nitelendirdi.

TRUMP DÖNMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Trump'ın, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından "baskını teşvik ettiği" gerekçesiyle tamamen kapatılmış, söz konusu karar, ifade özgürlüğünü engellediği iddiasıyla ABD'de geniş tartışmalara neden olmuştu.

Trump, Twitter'ın Elon Musk'a satılmasını olumlu olarak değerlendirmiş ancak Twitter'a dönmeyeceğini, onun yerine kendi girişimi olan "Truth" adlı sosyal medya platformunda yoluna devam edeceğini açıklamıştı.

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Son Dakika Dünya Eski ABD Başkanı Trump'ın Twitter yasağı kaldırılıyor! Kararı Elon Musk duyurdu - Son Dakika


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