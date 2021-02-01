Eski ABD Başkanı Trump yeni avukatlarını açıkladı - Son Dakika
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Eski ABD Başkanı Trump yeni avukatlarını açıkladı

Eski ABD Başkanı Trump yeni avukatlarını açıkladı

01.02.2021 07:35

Eski ABD Başkanı Donald Trump görevden ayrılan avukatlarının ardından kendisini azil davasında savunacak avukatlarının ismini açıkladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump görevden ayrılan avukatlarının ardından kendisini azil davasında savunacak avukatlarının ismini açıkladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Senato'daki yargılamasında yer alması beklenen beş avukatıyla yollarının ayrıldığı belirtildi. Trump, yargılamada yeni avukatları David Schoen ve Bruce Castor'un kendisini savunacağını duyurdu. Azil sürecinin Senato ayağının 9 Şubat'ta başlaması planlanıyor.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya Eski ABD Başkanı Trump yeni avukatlarını açıkladı - Son Dakika


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