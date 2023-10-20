 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'li emekli albaydan Türkiye uyarısı: İsrail için kıyamet olur - Son Dakika

ABD'li emekli albaydan Türkiye uyarısı: İsrail için kıyamet olur

Son Güncelleme: 20.10.2023 19:11

Eski ABD ordusu mensubu Douglas Macgregor, İsrail için asıl tehdidin Türkiye olduğunu söyleyerek ''Türkler bölgede en büyük hava ve askeri güce sahip ülkesi. Bir ay bile sürmez iki milyon askeri bölgeye yığabilirler. Bütün bu saydıklarım İsrail için kıyamet olur, eğer Gazze'ye girerlerse!'' ifadelerini kullandı.

İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin konuşan ABD'li eski bir askerden çarpıcı açıklama geldi. ABD ordusu emekli albayı ve askeri analist olarak tanınan Douglas Macgregor, katıldığı sosyal medya yayınında İsrail-Filistin çatışmasına değinerek Türkiye ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Macgregor, İsrail için asıl tehdidin Türkiye olduğunu söyledi.

Eski ABD ordusu mensubu Macgregor, Amerikalı hukukçu Andrew Napolitano'nun yayınında Gazze'deki gelişmelere ve İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin soruları yanıtladı.

"TÜRKLER BÖLGEDE EN BÜYÜK HAVA VE ASKERİ GÜCE SAHİP ÜLKESİ"

Macgregor, İsrail için İran'dan ziyade Türkiye'nin daha büyük bir tehdit olduğunu söyleyerek, "Türklerin İsrail ile iyi bir hatırası da yok. Daha birkaç yıl önce Gazze'ye yardıma giden gemileri İsrail tarafından basılıp siviller öldürüldü. Böyle bir şey Türklerde İsrail için destek ve dostluk tohumları ekmeyecektir. Pakistanlılar da Türklerle çok yakın. Eğer Türkler isterse İsrail'e karşı caydırıcılık için nükleer silah vermeye hazırlar. Türkler bölgede en büyük hava ve askeri güce sahip ülkesi. Bir ay bile sürmez iki milyon askeri bölgeye yığabilirler. Ve Türkler çok acımasız savaşçılar." dedi.

"İSRAİL İÇİN KIYAMET OLUR"

"Bütün bu saydıklarım İsrail için kıyamet olur, eğer Gazze'ye girerlerse!" diyen Macgregor, "Bu saydıklarım kazanılamaz bir savaşı anlatıyor. ABD hava desteği verse de bu yeterli olmayacaktır. Hepimiz biliyoruz ki karada da denizde de onlarla savaşacak kadar askerimiz yok." ifadelerini kullandı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Filistin, Türkiye, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'li emekli albaydan Türkiye uyarısı: İsrail için kıyamet olur - Son Dakika


Son Dakika
20:26 2022 Dünya Kupası'nı kazanan yıldız futbolcu, 2 yıl men cezası aldı
20:07 TFF Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasında indirime gitti
20:05 Kassam Tugayları, iki ABD'li rehineyi serbest bıraktı
19:40 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
19:03 ABD'li emekli albaydan Türkiye uyarısı: İsrail için kıyamet olur
18:45 Canlı yayındaki söylemlerinin bedeli ağır oldu! TFF, Erden Timur hakkındaki kararını verdi
18:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: İsrail'in soykırıma varan operasyonları derhal durmalı
18:25 Tek bir şey istediler! Beşiktaş'tan Halil Umut Meler'e çağrı
17:49 İsrail Savunma Bakanı: Gazze'ye yönelik savaşın 3 aşamalı bir hamle
17:30 Hatayspor maçında forma giyecekler mi? F.Bahçe'de Serdar Aziz ve King sakatlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2023 20:53:25. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'li emekli albaydan Türkiye uyarısı: İsrail için kıyamet olur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement